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TFF başkanlığını vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek İSTANBUL (A.A)

01 Şubat 2012 19:57

-TFF başkanlığını vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Aydınlar, Gümüşdağ, Arıboğan ve Olgaç'ın istifaları kabul edildi, TFF Başkanlığını vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek. TFF yönetimi bugün İstanbul'da toplandı. Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, dün istifa eden TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, başkan vekilleri Göksel Gümüşdağ ve Lutfi Arıboğan ile 30 Ocak Pazartesi günü yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Kemal Olgaç'ın istifalarını kabul ettiği ve 27 Şubat 2012 tarihinde Ankara'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılmasına karar verdiği bildirildi. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar TFF Başkanlığına, İcra Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli'nin vekaleten başkanlık etmesine, 1. başkan vekilliğine Erhan Kamışlı, 2. başkan vekilliğine Arif Koşar ve TFF İcra Kurulu üyeliğine de Yunus Egemenoğlu'nun getirilmesine oy birliği ile karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısının 27 Şubat Pazartesi günü saat 11.00'de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı gündemle, delege tam sayısının asgari üçte biri ile 28 Şubat Salı günü aynı saatte; ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın 6 Mart Salı günü aynı saatte yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. -Güreli: ''Taşıdığımız sorumluluğun farkındayız''- Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar TFF Başkanlığına vekalet edecek olan Hüsnü Güreli, Türk futbolunun içinde bulunduğu zor durumdan kurtulması için gereken çabayı göstermeye devam edeceklerini belirterek, ''TFF Yönetim Kurulu olarak taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. 27 Şubat'taki genel kurula kadar tüm özverimizle çalışmalarımız sürdüreceğiz'' dedi. Kurumlarda mevcut bulunan devamlılık ve kurumsal çalışma ilkeleri gereği tüm konuların aksamadan yürütüleceği ve genel kurula kadar işleyişte hiçbir sorun olmayacağını vurgulayan Güreli, ''Yaşanan ayrılıklar hepimizi derinden üzdü. Tecrübemiz ve iyi niyetli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte, önceliğimiz olan görevleri 27 Şubat'a kadar yerine getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın'' diye konuştu. Hüsnü Güreli, tüm hukuk kurulları ile görüştüğünü ve kurulların hepsinin görevlerini aynı özen ve süratle yerine getirmek için çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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