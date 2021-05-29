TFF Başkanı Özdemir: Fırat Aydınus, Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri, hakemlikte yaş sınırını üste çıkarmayı planlıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, küme düşmenin kaldırılmasının gündemde olmadığını belirterek, "Bu yüzden, bu sezon için kimsenin bizden düşmeyi kaldırmak, lige çıkartmak, 19’u 20 yapmak gibi bir beklentisi olmasın" diye konuştu. Özdemir, hakemliğe nokta koyduğunu açıklayan Fırat Aydınus'un Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri olduğunu, 47 yaş sınırını üste çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

Süper Lig'de Erzurumspor, Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile birlikte bu sezon küme düşmüştü. Bu sezonun da pandemi şartları nedeniyle zorlu geçtiği ve geçen sezonla benzer özellikler taşıdığı gerekçesiyle kulüpler bir kez daha TFF'nin kapısını çaldı.

Buna göre, Denizlispor, Gençlerbirliği, Erzurumspor, Akhisar ve Bölgesel Amatör Lig'e düşen 16 kulüp resmi olarak "Küme düşme kaldırılsın" talebinde bulundu.



Milliyet'ten Cemal Ersen'e konuşan Özdemir, geçen sezon takımların pandemiye hazırlıksız yakalandığını ifade ederek, bu nedenle kulüpleri dinleyerek oybirliğiyle küme düşmenin kaldırıldığını söyledi.



Özdemir, şunları söyledi: "Bu sezon, geçen sezon gibi değil. Şartları herkes biliyordu ve kendini ona göre hazırladı. Hemen her takım, benzer sıkıntıları yaşadı. Ne bir eksik, ne bir fazla. Bu yüzden, bu sezon için kimsenin bizden düşmeyi kaldırmak, lige çıkartmak, 19’u 20 yapmak gibi bir beklentisi olmasın.

Geçen sezon ne ilan ettiysek, statü ne ise o uygulanacak. Sonraki sezonlarda hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig’deki takım sayısını 18’e düşürmeyi hedefliyoruz."

"Serdar Tatlı ve ekibinden memnunum"

Nihat Özdemir'in konuşmasından satır başları şu şekilde: "Serdar Tatlı ve ekibinin çalışmalarından memnunum. Sezon içindeki eleştirilere, algılara karşı her zaman dimdik durdu ve kimseye taviz vermeden işini çok iyi yaptı.Ben istikrardan yanayım. Yıllardır, her sezon MHK Başkanı değişiyor. Biri gidiyor diğeri geliyor, hadi sonra sil baştan. Bu olmaz. Serdar Tatlı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni sezonun planlamalarını birlikte yapacağız. Kimin ne söylediği benim için önemli değil."

"Hakemlikte yaş sınırını üste çıkarmayı planlıyoruz"

"Fırat Aydınus, Türkiye’nin en iyi hakemlerinden biri. Talimatlarımıza göre yaş limitini doldurduğu için hakemlik dönemi sona erdi. Fırat Aydınus, bu sezon da çok başarılıydı. Gördük ki, yurt dışında fiziği yeterli olduğu sürece, 50 yaş üstüne kadar maç yöneten hakemler var. Bu yüzden 47 yaş sınırını biraz daha üste çıkarmayı planlıyoruz. Böylelikle sadece yaşı nedeniyle mesleğine veda etmek zorunda kalacak hakemlerimizin futbolumuza bir süre daha hizmet etmelerine olanak sağlayacağız."