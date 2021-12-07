TFF Başkanı Özdemir'den Burak Elmas'a yanıt: İsim isim kamuoyuna açıklamalıdır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın Federasyon ile ilgili iddialarını dayanaklarıyla açıklaması gerektiğini ifade etti.

TFF Başkanı, Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasıyla, Burak Elmas'ın geçen günlerde yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Elmas'ın, şahsı, TFF Yönetim Kurulu'ndaki çalışma arkadaşları ve Federasyonla ilgili bazı haksız söylemlerde bulunduğunu ve iddialarının kabul edilmesinin imkansız olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye Futbol Federasyonu, 98 yıllık köklü bir tarihe sahip milli bir kurumdur. TFF Yönetim Kurulunun üyeleri; değerli, saygın ve önemli insanlardır. Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım seçildiğimiz günden itibaren; beraberlik, uyum ve dayanışma içerisinde çalışmaktayız. Sayın Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır.

Ayrıca; Federasyon'umuz, yoğun bir şekilde Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte Türk Futbol Hakemlik Sistemi, Yayın İhalesi, TBMM nezdinde devam eden Yeni Spor Kulüpleri Yasası, Korsan Yayınların Engellenmesi gibi birçok ortak çalışmayı dayanışma içerisinde yürütmektedir. Türk futbolunun bu tür ivedilikle çözüm bekleyen konuları varken, hiç kimsenin polemik üretme, manipülasyon yapma hakkı yoktur. Sayın başkanlarımızdan, yöneticilerimizden beklentim bu sorumlulukla ve sağduyuyla hareket etmeleridir.

Bu vesileyle; Avrupa kupalarında mücadele edecek bütün takımlarımıza başarılar diler, ülke puanına katkıda bulunmalarını temenni ederim."

Burak Elmas ne demişti?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda basın mensuplarıyla sohbet eden Elmas, geçen hafta TFF Yönetimi'yle bir toplantı yaptığını anlatarak, "Galatasaray'da sorunlara sebep olanların isimlerini vererek Nihat Bey'e bütün bilgileri ilettim. Benim gördüğüm Türkiye Futbol Federasyonunda seçimlere hazırlanan gruplar var. Yani sonraki seçimlere hazırlanan gruplar var. Buradaki gruplar arasında bir mücadele var. Sadece kulüplere değil, birbirlerine karşı verdikleri bir mücadele de var. Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer kulüpleri Nihat Bey ile kavga ettirerek birtakım operasyonlarla Nihat Bey'i de zor durumda bırakmak isteyen birkaç grubun olduğunu düşünüyorum. Bunu da Nihat Bey'e söyledim. Oradaki konuşmaları bugün kamuoyuna açıklasam yer yerinden oynar." diye konuşmuştu.

Burak Elmas, "Burası farklı bir kulüp. 6 kişi arasında konuşulan şey başkasının izni olmadan açıklanmaz. Onlar açıklamak isterlerse izin veriyorum, açıklayabilirler. Bana izin verirlerse ben de açıklarım" demişti ve şunları kaydetmişti:

"Bundan sonra ne yapacağız? Galatasaray'ın hakkını sonuna kadar savunacağım. Geçtiğimiz senelerde bağırıp çağıran çok oldu. Bizler kendi hatalarımızın sonuçlarını dışarıda aramayız. Bugün bir değişime gidilmesi gerekiyor. Federasyon, bizim adımıza yönetenler bize rağmen yönetiyorlar. Hakem atamalarını yapan kişiler, disiplin atamalarını yapan kişilerin isimlerini herkes biliyor. Kulüplerin geleceğini düşünmeden kararlar alabiliyorlar."