TFF Başkanı Nihat Özdemir, Mesut Özil transferini değerlendirdi: Varını yoğunu Türk futbolu için verecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kadrosuna katmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Nihat Özdemir, Özil transferi için "Varını yoğunu Türk futbolu için verecek" ifadelerini kullandı.

Milliyet yazarı Atilla Gökçe bugünkü yazısında, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Mesut Özil transferiyle ilgili söylediklerine yer verdi. Gökçe'ye Özil transferini değerlendiren Nihat Özdemir, "Her bakımdan başarılı ve güzel bir transfer. Bir kere futbol rekabetimize kalite katacak. Süper Lig maçlarının TV’den izlenme oranları artacak. İnşallah tribünlerimizi de seyircilerimize açtığımızda sadece Fenerbahçe taraftarları değil, Türkiye’nin her ilinde futbolseverler onu çıplak gözle seyretmek için de statlara gidecekler. Yapılan anlaşma 3,5 yıllık. Demek ki kariyerini burada sonlandıracak. Bu çok önemli bir karar. Varını yoğunu Türk futbolu için verecek. Genç futbolculara örnek olacak. Mesut, hem sevdiği ata yurduna, hem de özlediği takımına kavuştu. Hem sportif, hem sosyal, hem de Süper Lig’in marka değerini artıran büyük bir olay. Başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı’na ara transfer döneminde limitlerin aşılıp aşılmadığını da soran Gökçe'ye yanıt veren Özdemir, “Kesinlikle aşılmaz, aşılamaz” dedi ve ekledi, “Hiçbir kulübümüz limit aşımı yapmaz. Niye? Lisansları biz veriyoruz. Aşarlarsa lisans vermeyiz de ondan" dedi.

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