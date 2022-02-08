TFF Başkanı Nihat Özdemir'den naklen yayın ihalesi açıklaması: 8 yayıncı teklif aldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, naklen yayın ihalesi hakkında, "14 Şubat'ta son teklifleri alacağız. 8 yayıncı ihale dosyası aldı" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir Aras Kargo ile imzalanan sponsorluk anlaşması sonrası yayın ihaleleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

14 Şubat'ta son teklifleri alacaklarını hatırlatan Özdemir "8 yayıncı ihale dosyası aldı" dedi.

Özdemir ihale sürecine ilişkin şunları söyledi:

"İlgi iyi. İnşallah iyi bir teklif gelecek. İyi bir ihale ve yarışma olacak. Sonuçta kazanan önümüzdeki yıl başlamak üzere 3 yıl veya 5 yıl yayıncı olacak. Türk futbolunun en önemli yayın kalemlerinden bir tanesi yayın gelirleridir. Özellikle Anadolu kulüplerinin yüzde 80 geliri yayın gelirlerinden.

Yayın gelirinden ne kadar çok gelir elde edersek -yalnız Süper Lig değil alt ligler de buradan paralarını alıyorlar. Görüşmelere açığız. Bugün bile bir sabah yayıncı geldi konuştuk. Teklifleri bekliyoruz."