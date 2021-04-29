TFF Başkanı Nihat Özdemir'den küme düşme açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ligde bu sezon da küme düşmenin olmayacağı hakkındaki söylentiler yalanladı. Özdemir, "Newton kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada: tıpkı yer çekimi gibi, küme düşme de bir gerçektir ve olacaktır. Kulüpler kulis yapacağına son haftalarda daha iyi sonuçlar almaya çalışsınlar” dedi.

Milliyet'in haberine göre Özdemir, TFF 1.Lig, Misli Com 2. Lig ve Misli Com 3. Lig’de çıkan söylentilere şöyle cevap verdi:

“Hiç kimse aklına bile getirmesin. Bu liglerin statüsü, oyunun kuralları var. Geçen sezonun sonunda pandemi nedeniyle küme düşmenin durdurulması kararı bir iyi niyet örneğiydi. Ama bu yıl da düşmenin kaldırılması çok yanlış olur. Böyle yanlışlar yapmaya hakkımız yok. Newton kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada: tıpkı yer çekimi gibi, küme düşme de bir gerçektir ve olacaktır. Kulüpler kulis yapacağına son haftalarda daha iyi sonuçlar almaya çalışsınlar. Düşmenin kaldırıldığı ligleri taşımak da, oynatmak da artık mümkün değildir.”

"Hakemlerimize teşekkür ediyoruz"

Nihat Özdemir, Süper Lig’in her hafta artan bir heyecanla sona yaklaştığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Süper Lig zor şartlara rağmen hızla yürüyor. Bakın zirvede ve son sıralarda müthiş maçlar oynanıyor. Hem şampiyonluk, hem de ligde kalma mücadelesi için tüm kulüplerimize, değerli başkanlara, teknik adamlarımıza ve futbolcu evlatlarımıza teşekkür borçluyuz.”

Özdemir, hakem kararları ve VAR uygulaması hakkında "Hiç bitmeyen şikayetler ve tartışmalar” olduğunu belirterek, “Ama unutulan bir şey var: Bu sezon üç hakemimiz, Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler, Ali Palabıyık, Şampiyonlar Ligi’nde başarıyla maç yönettiler. Cüneyt Çakır, UEFA’nın 18 elit hakemi arasındaki yerini korudu. Merkez Hakem Kurulumuz da hakemlerin şu sıkışık ortamda en iyi, en doğru kararlarla her türlü yorgunluğu göze alarak maç yönetmesine, hafta içindeki eğitim toplantılarına önem veriyor. Onların sağlığı ve başarısı için çok duyarlı davranıyor. Hakemlerimize de teşekkür ediyoruz” dedi.