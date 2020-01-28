TFF Başkanı Nihat Özdemir’den kulüplere erteleme yanıtı: Biz böyle uygun gördük

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki maçların ertelemesi kararına ilişkin konuştu. Kulüplerin eleştirilerine yanıt veren Özdemir, "Bizi ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne Beşiktaş ne de Trabzonspor'un çıkarları ilgilendirmez. Biz Türk futbolu için doğru kararları almakla mükellefiz. Orada acı bir deprem olmuş. Biz böyle uygun gördük." diye konuştu.

Akşam gazetesine konuşan Özdemir, "Biz yönetim olarak kararımızı verdik. Ve biz onun doğru bir karar olduğuna inanıyoruz. Bizi ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne Beşiktaş ne Trabzonspor’un çıkarları ilgilendirmez. Biz Türk futbolu için doğru kararları almakla mükellefiz. Bunlar iş değil. Biz Türkiye’nin futbol vizyonuna uygun davranırız. Orada acı bir deprem olmuş. Sadece futbol değil, bütün spor organizasyonları iptal edilmiş. Kimse böyle bir ortamda futbol oynamayı düşünmez, ondan keyif almaz. Bunun oynanması için ısrarcı olanları da anlamıyorum. Biz doğru bildiğimizi yapıyoruz. Arkadaşlarla oturduk, tüm yönetim kurulu üyelerimizle Pazar günü incelemesini yaptık ve bu kararı aldık. Rakibine jest yap diye bir kampanya var. Buna da herkesin önem vermesini diliyoruz." dedi.

Ne olmuştu?

Elazığ'da yaşanan ve çevre illerde hissedilen 6,8'lik deprem nedeniyle; Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelenmesine karar vermişti.

Karara, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Federasyon'dan bizi aradılar ve Trabzonspor’un gelmek istemediğini ilettiler. Bizden de erteleme talebinden bulunmamızı rica ettiler. Ancak biz maçın oynanmasını istedik. Buna rağmen tek taraflı olarak erteleme kararı çıktı. Trabzonspor gelmek istemiyor diye maç mı ertelenir?" diye tepki gösterdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü de erteleme kararının şampiyonluk yarışını etkileyeceğini savunmuştu.