TFF Başkanı Nihat Özdemir'den harcama limiti açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Kasımpaşa, Fenerbahçe ve diğer kulüplerin yeni harcama limitlerini bugünden itibaren kendilerine bildireceğiz ve lisanslarını çıkartabilecekler" açıklamasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Özdemir'in açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan evvel ligi bitirmemiz lazım, bitirme hedefimiz de 16 Mayıs. 21 takım demek, her takım 40 maç yapacak demek. Başlayacağımız sezon, çok sıkışık takvimi olan bir sezon olarak görünüyor. Bütün hazırlığımızı yaptık."

"Sağlık Kurulu Başkanımıza ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı'na da teşekkür etmek istiyorum. Hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig takımlarının Covid-19 testini başarıyla yaptılar."

"Prensip olarak ilk maçlara gidiyorum. Geçen sene de, Y. Denizlispor-Galatasaray maçına gitmiştim. Yarın da inşallah Rize'ye gideceğim.

"Her kulübün harcama limitlerini tespit ettik"

"Sezon başlamadan önce, takım harcama limitlerinin nasıl hesaplanacağına dair hesaplamaları tespit ettik ve kulüplerle bunu karşılıklı görüştük. İlan ettiğimiz değerlere göre kulüpler kendi bilançolarını bize verdiler. Bu bilançolar; gelir gider tabloları, gözüken tablolar neticesinde her kulübün harcama limitlerini tespit ettik."

"Kasımpaşa'nın bir durumu var. 'Benim bankalara borcum yok' diyorlar ancak bilançolarına baktığımız zaman ana şirketlerine borçları var. Bu da bir borçtur."

"2020-2021 sezonunu sağlık çalışanlarına ithaf etmeyi düşünüyoruz"

"2020-2021 sezonunu sağlık çalışanlarına ithaf etmeyi düşünüyoruz. Yakın zamanda açıklayacağız. Lige ilk defa Süleyman Seba'nın ismini vermiştik. Son sezon da Cemil Usta ile ettik. Biz bu konuyu uzun uzun tartıştık. Pandemi döneminde bizim için mücadele eden sağlıkçılarımız için bir isim koymayı düşündük. Ne olursa olsun bu sezonu sağlıkçılarımıza adayacağız"

"Rezerv Lig için sadece Beşiktaş, Göztepe ve Trabzonspor başvurdu. Üç takımla Rezerv Lig'i oynatmamız mümkün değil"

"Yeni harcama limitlerini bugünden itibaren kendilerine bildireceğiz"

"Hem Kasımpaşa'nın hem Fenerbahçe'nin, hem de tüm takımların yeni harcama limitlerini bugünden itibaren kendilerine bildireceğiz ve buna göre de takımların futbolcu lisanlarını çıkarıp sezona başlamış olacağız. Yeni bir sponsorluk geliri varsa, futbolcu satışı varsa, Avrupa'ya katılanacaksa, tüm gelirleri göz önünde bulnudurarak takımların harcama limitlerini bildireceğiz. Geçen seneden bu yıla, ortalama olarak gelirlerimizde yüzde 30 artış oldu. Esasında, hedeflediğimiz rakamdan 49 milyar da geride kaldık. Bunun sebebi de pandemi."

"FFP için sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Maalesef Trabzonspor'un 2016'ya dönük bir cezası oldu. Trabzonspor, haklı olarak CAS'a başvurdu ama netice olarak ceza değişmedi. İnanıyorum ki harcama limitleri sayesinde artık kulüplerimiz UEFA'dan ceza almayacaklardır."

"Sayın Bakanımıza yüzde 30 civarında seyirci almak istediğimizi belirttik. Sağlık Bakanımız, eylülde bunun imkanı olmadığını ve ekim ayında bu düzene geçebileceğimizi belirtti. Biz de oy birliği ile ekim ayından itibaren taraftar alma kararı aldık. Sonrasında vakalar ve vefat sayılarındaki yükseliş sonrası, bize Sağlık Bakanlığı'ndan seyircisiz oynatma önerisi geldi. Biz de yönetim olarak ilk yarının sonuna kadar seyircisiz kararı verdik. Baktık rakamlar düzeliyor bu durumda sezon sonunu beklemeden yeniden seyirci almayı düşünebiliriz. Düşüş sağlanırsa Sağlık Bakanlığımıza tekrar danışırız ve yüzde 30 olmazsa 20 ya da 10 seyirci alma kararı verebiliriz."

"beIN ile görüşmelerimiz devam ediyor"

"beIN ile görüşmelerimiz devam ediyor. Biz de beIN Sports yönetimi de uzun bir sözleşme istiyoruz. Birkaç güne imzaları atıp, yolumuza yeniden devam etmeyi düşünüyoruz."

"Yeni MHK için 3-4 tane isim vardı"

"Yeni MHK için 3-4 tane isim vardı ve Yusuf Namoğlu döneminde de başkan yardımcılığı yapan Serdar Tatlı'yı göreve getirdik. Zaman sıkışıktı. Bu yüzden hemen seminer çalışmalarını yaptılar ve ilk tayinlerini yaptılar. Gördük ki, hep genç hakemlere yöneldiler."

"21 takımla Süper Lig'e devam edeceğiz. Sezon sonunda Dört takım düşecek. 3 takım Süper Lig'e çıkacak. 2021-22'de 20 takımla devam etme kararı aldık. 2022-23'ü de düşürelim mi yoksa 20 takımla devam edelim mi kararını vereceğiz."

"Araya pandemi girdi ve Milli Takımımız 10 aylık bir süreyle maç oynamadı. Bazı eksiklerimiz oldu. Macaristan'a karşı gerçekten güzel oynayamadık ama ikinci yarı toparlandık. Şenol Hocamızın en önemli hedefi bu dönemde oynatamadığı oyuncuları görerek takımı kurmak"

"Süper Kupa maçı Katar'da oynanacak"

"Yeni yılda 8 hafta içi maçı oynayacağız. Neredeyse haftanın her günü maç günü olacak. Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki Süper Kupa maçı Katar'da oynanacak. Kazanacak takım, Katar'ın Süper Kupa galibiyle karşılaşacak."

"Hocamız bize bazı oyuncuların 2 günlük antrenmanla geldiğini söyledi. Şimdi Milli Takımımızın önünde 3 maç var. İnanıyorum ki, şimdi daha iyi bir performans kazanacağız."

"Birkaç takım küme düşmenin kaldırılması için bize başvurdu. Örneğin Malatya, 2-3 oyuncusunun pandemiden sonra dönmediğini ve transfer dönemi kapalı olduğu için transfer yapamadıklarını belirttiler. Biz de küme düşmeyi kaldırdık."

"Benim yabancı sınırımda muhatabım kulüp başkanları ve yönetimleridir. Teknik direktörler benim bu konuda muhatabım olamazlar. Hocalar gidip kulüp başkanlarına dileklerini iletirlerse, oradan bize ulaştırılabilir."

"Mehmet Sepil Kulüpler Birliği'nde görevinin başında"

"Benim bildiğim kadarıyla Mehmet Sepil Kulüpler Birliği'nde görevinin başında ve ayrılmak gibi bir isteği yok."