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Ekonomi

TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar:

09 Aralık 2011 00:07

-TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar: -''Futbol Federasyonu özerk. Biz kendi içimizde  özerk bir kuruluşuz. UEFA'ya bağlıyız. Bu işlerin dışındayız'' -''Yasa parlamentonun vereceği karar. Ne karar verilirse biz  ona saygı duyarız'' -''Dolayısıyla adli süreç bizi ilgilendirmiyor.  Biz futbola bakıyoruz'' ANKARA (A.A) - 08.12.2011 - Özcan Yıldırım - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, şike cezalarında indirim öngören kanunla ilgili olarak, ''Futbol Federasyonu özerk. Biz kendi içimizde özerk bir kuruluşuz. UEFA'ya bağlıyız. Bu işlerin dışındayız'' dedi. Aydınlar, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyinin kokteylinde, AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı. Şike soruşturması kapsamında yaşananlardan Türk futbolunun zarar görmediğini söylemenin yanlış olacağını belirten Aydınlar, amaçlarının 1 yıl içinde Türk futbolundaki bu olumsuz etkiyi tamamen ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Aydınlar, şike cezalarında indirim öngören kanunla ilgili Cumhurbaşkanı ya da hükümet kanadından TFF'nin görüşünün alınıp alınmadığına dair bir soruya, ''Futbol Federasyonu özerk. Biz kendi içimizde özerk bir kuruluşuz. UEFA'ya bağlıyız. Bu işlerin dışındayız. Yasa parlamentonun vereceği karar. Ne karar verilirse biz ona saygı duyarız. Dolayısıyla adli süreç bizi ilgilendirmiyor. Biz futbola bakıyoruz'' yanıtını verdi. (ÖZC-ALİ)

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