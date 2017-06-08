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Spor

TFF Başkanı Demirören'den Arda Turan açıklaması

"Gereken cevapları hep beraber vereceğiz"

08 Haziran 2017 16:41

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 'Video Yardımcı Hakem' (VAR) uygulamasının testleri sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Kendisine Arda Turan ile ilgili görüşleri sorulan Demirören, "Türkiye’nin çok önemli bir milli maçı var. Bu maça çıkmadan önce bu konuların hiçbirini konuşmak istemiyoruz. Bizler de gereken cevapları, futbolcumuz haricinde konuşanlara hep beraber vereceğiz. Şu an milli duygularla, ay-yıldızımızı düşünerek Pazar gününü beklememiz gerektiğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

 

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