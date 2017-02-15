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Spor

TFF Başkanı Demirören: EURO 2024 adaylığımız hayırlı olsun

"Türkiye 32'ye varan stat projesiyle tek örnek ülke..."

15 Şubat 2017 13:09

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği adaylık bilgilendirmesi yaptı. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, "2 Mart'ta EURO 2024 ev sahipliği adaylığımız için başvuru yapacağız. Türkiye 32'ye varan stat projesiyle tek örnek ülke... 1 oyla kaybettik geçen sefer. Adaylığımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.  

Türkiye'nin her organizasyonu yapabileceğini belirten Gençlik Bakanı “Bugün önemli bir başlangıcın duyurusunu yapıyoruz. Federasyon başkanımızla bir kaç zamandır görüşüyoruz. Öncelikle sayın cumhurbaşkanımızın olurunu aldık, sayın başbakanımızın Avrupa Futbol Şampiyonası’na adaylık başvurusu için onayını aldık. İnşallah sonuçları ülkemiz için güzelliklere sebep olur. 3 Mart 2017 tarihi olan adaylık niyetlerini açıklamak için son tarih. Federasyonumuz başvurusunu yapacak ve süreç ilerleyecek. Türkiye özellikle son yıllarda stadyumlar konusunda büyük bir atılım içine girmiştir. Türkiye sportif anlamda dünyadaki her organizasyonu yapabilecek kuvvettedir” açıklamasında bulundu.

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Gençlik ve Spor BakanıAkif Çağatay KılıçTürkiye Futbol FederasyonuYıldırım Demirören

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