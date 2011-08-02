TFF Başkanı Aydınlar: Sadece futbol değil spor medyası da kirli

T24 - Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'la görüştü. Aydınlar, şike soruşturması hakkında yargı sonucunu beklemeden karar vereceklerini belirtti. "Lig başlamadan karar vermeyi umut ediyoruz. Tüm senaryolar hazır. Ligler her halükârda 9 Eylül'de başlayacak. Karar gecikirse yapacak bir şey yok" diyen Aydınlar, "Etik Kurulu gece gündüz çalışıyorlar. Karar vermeyeceklerse neden çalışsın? Sadece futbol değil spor medyası da kirli" dedi.





Eyüp Can'ın "Baskıyı aynen iade ederiz" başlığıyla yayımlanan (2 Ağustos 2011) yazısı şöyle:







Baskıyı aynen iade ederiz





Futbolla ilgili o kadar çok soru işareti var ki kafalarda…

Herkesin gözü Türkiye Futbol Federasyonu’nun vereceği karar üzerinde.

Her şeyden önce federasyona baskı var mı?

Ligler 9 Eylül’de kesin başlayacak mı?

Karar verme süreci ve takvimi nasıl işleyecek?

Etik Kurulu iddia edildiği gibi ‘topu mahkemeye mi atacak?’

Futbolda Şiddet Yasası ya da Federasyon Talimatlarında Şike Operasyonu devam ederken değişiklik yapılabilir mi?

Ortalık bilgi kirliliğinden geçilmiyor.

Bu yüzden tüm merak edilenleri direkt Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’a sordum.

Mehmet Ali Bey’i hem işadamı kimliği hem de Fenerbahçe’ye yaptığı katkılardan dolayı iyi tanırım.

Hep merak ederdim; “Başkan seçildikten birkaç gün sonra başlayan şike operasyonunu acaba ilk o ne zaman duydu?”

Meğer o da bizler gibi operasyondan o pazar sabahı haberdar olmuş.

Bodrum’da teknesindeymiş.

Başkanlık yarışından o kadar yorulmuş ki cep telefonunu kapatıp karısına tembih etmiş:

Hanım ne olur beni erkenden kaldırmayın, biraz uyumak istiyorum…

Fakat ne mümkün!

“Ne hissettiniz o an?” dedim.

Çok şaşırmış.

O kadar çok mesaj ve telefon yağmış ki, meselenin ciddiyetini görüp tatilini yarıda keserek İstanbul’a gelmiş. Çok ağır bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu o gün çok daha iyi fark etmiş.

İşte Mehmet Ali Aydınlar’ın gözünden o günden sonra yaşananlar ve bundan sonra olacaklar…



En zor soruyu en başta sorayım. İki şapkanız var. Fenerbahçe başkanlığına adınız geçerken Federasyon Başkanı oldunuz. Fenerbahçelilikle Federasyon Başkanlığı arasında bir sıkışma yaşıyor musunuz?

Şu an Türkiye Futbol Federasyonu’nun başkanıyım. Kimsenin kuşkusu olmasın, görevim neyi gerektiriyorsa onu yapacağım.



Peki ya Fenerbahçeliliğiniz, gönlünüzden geçenler?

Eyüp Bey söylenecek o kadar çok şey var ki ama taraftar şapkamla ilgili ne söylesem polemik konusu olacak. Bu yüzden müsaadenizle konuşmayayım…



Akşam gazetesi dün Etik Kurulu’na dayandırarak bir haber yaptı. ‘Kozmik Oda’da 1 haftadır çalışan Etik Kurulu karar vermekte zorlanıyor ‘Topu mahkemeye atacaklar’ dedi. Gerçekten bu yönde mi Etik Kurulu’nun ortak kanaati?

Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Etik Kurulu gece gündüz çalışıyor. Taahhütname verdik. Karar vermeyecekse niye çalışsın. Bize bile içerikle ilgili şu anda bir bilgi vermiyorlar çünkü çalışmalar devam ediyor. Bırakın ortak kanaati bu haberi yapanlar bir tek isim açıklasınlar o zaman. Hayal kurup kendi hayallerini yazıyorlar. Hep futbolun kirliliğinden bahsediliyor. Evet, futbol kirli ama spor medyası kirli değil mi? Futbol temizlenecekse futbol medyasının da temizlenmesi gerekiyor…



Federasyon kararını ne zaman verecek?

Lig başlamadan bitirmeyi umut ediyoruz. Bütün çalışmaları buna göre yapıyoruz.

Bütün senaryoları hazırladık. Her türlü senaryo üzerine çalıştık. Bizim görevimiz ne karar çıkarsa ona uygun biçimde liglerin işleyişini sağlamak.



Ligler bir kez ertelendi bir daha erteleme olur mu?

Hayır, ligler her halükârda 9 Eylül’de başlayacak. Karar yetişse de yetişmese de…



Yani karar verilmemiş olsa bile ligler başlayacak diyorsunuz?

Biz ligler başlamadan kararın çıkmasını, bu tartışmaların artık geride kalmasını temenni ediyoruz ve tüm hazırlığımızı buna göre yapıyoruz. Hiç istemediğimiz halde olur da karar o tarihe yetişmezse bu kez erteleme olmayacak. Ligler her halükârda 9 Eylül’de başlayacak.



Bu ihtimal daha büyük bir karmaşaya yol açmaz mı?

Yapacak bir şey yok. Etik Kurulu’na “Şu tarihte bitirin” diye baskı yapamayız. Karar hangi gün gelirse gereğini yaparız. Fakat tekrar ediyorum; ligler zamanında başlayacak ve biz o tarihe kadar karar vermeyi, bu tartışmaları geride bırakmayı hedefliyoruz.



Yurtdışında da benzer tartışmalar var. En son Yunanistan’da iki takım düşürüldü. UEFA ile bu kararları konuşuyor musunuz?

UEFA ile sürekli temas halindeyiz. Birçok ülkede benzer tartışmalar var. Ancak her ülkenin özellikleri farklı, birebir karşılaştırma yapmak doğru olmaz.



Kulüpler, taraftarlar, siyaset bu süreçte herhangi bir baskı ile karşı karşıya kaldınız mı?

Kimse bize baskı yapamaz, baskıyı aynen iade ederiz. Bundan herkesin emin olmasını istiyorum.



Karar almakta zorluk çekiyor musunuz?

Elbette zor bir karar ama benim şahsen içim rahat. Biz bu işin içinde yokuz. Yapanlar düşünsün. Federasyon hesap sorulan değil hesap soran makamdır. Yetkili kurullarımız incelemelerini bitirdikten sonra çıkacak karar neyse hiç zorlanmadan uygularız. Bütün ihtimalleri değerlendirdik. 9 Eylül’de bu tartışmaları geride bırakarak liglerin başlaması en büyük hedefimiz.



Futbolda Şiddet Yasası çıkarken eski federasyon yönetimi çok uğraştı. Fakat bugün cezai yaptırımların eylemlerle orantısız olduğu söyleniyor. Şiddet Yasası ya da federasyonunun talimatlarıyla ilgili bir düzenleme gündeminizde mi?

Eyüp Bey toplumda bir adalet duygusu var, şimdi böyle bir düzenlemeyi gündeme getirsek bu operasyona dönük algılanmaz mı? Bence bu aşamada doğru olmaz, ilerde değerlendirebiliriz.



