TFF, Amedsporlu futbolcuyu disipline sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 2. Lig ekipte mücadele eden Amedspor'lu Abdullah Çetin'i, sosyal medya hesabında yer alan bir paylaşımı nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Abdullah Çetin'in sosyal medya hesabında yer alan

sportmenliğe aykırı açıklaması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 09.08.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

4 Temmuz 2016 tarihinde Amedsporlu Abdullah Çetin'e ait olduğu iddia edilen Instagram hesabında yayınlanan kaleşnikoflu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada yayılmış ve Çetin, fotoğrafla ilgili açıklamada bulunarak, silahın oyuncak olduğunu ve hukuki yollara başvuracağını duyurmuştu.

Paylaşılan fotoğrafın altında, “Lice bizim için ses çıkarın demez. Lice uyuyanı uyandırmaya çalışmaz. Çünkü hiçbirine ihtiyacı yok! Lice acılarla güç kazanır ve yenilmez. Kimseye eyvallahı yok" ifadeleri yer almıştı.

Çetin aynı gün yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

"Bugün sosyal medyada fotoğrafım ile birlikte bir açıklama yapılmış ve şahsım ve kulubüm haksız bir takım ithamlara maruz kalmıştır. Söz konusu paylaşım bilgim ve rızam olmaksızın paylaşılmış olmakla birlikte şahsımı ve kulübümü hedef haline getirmek için bir takım art niyetli basın kuruluşlarınca manipülasyon edilerek servis edilmiştir. Söz konusu basın kuruluşlarını kınamakla birlikte şahsıma karşı yaptıkları iftiralar ve "dağa çıktı" "PKK propagandası yaptı" gibi aslı astarı olmayan yalan haberler nedeni ile haklarında hukuki yollara da başvuracağım. Bu iftiralar gerçek olmaktan uzak ve aldatıcıdır. Paylaşım yapılan fotoğraf ve yazıya gelecek olursak, ilgili fotoğraf köyümde etrafıma toplanan taraftarlar ile şaka amacıyla oyuncak silah ile çekilmiş bir fotoğraftır. Yanı sıra söz konusu fotoğraf altındaki paylaşımda günlerdir doğduğum yer olan Lice ilçesindeki orman yangınlarına tepki amacıyla yazılmıştır. Tekrar belirtmek isterim ki söz konusu paylaşım bilgim ve rızam olmaksızın yapılan bir paylaşımdır. Yapılan bu paylaşım neticesinde haksız itham ve karalamalara maruz kalan kulubüm Amedspor ve taraftarlarımızdan özür diliyorum."