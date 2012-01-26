TFF 58. maddeyi karara bağlayacak



T24 - 58. madde tartışmalarıyla ilgili olarak artık tüm gözler bugün Ankara'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'a çevrildi. Türk Futbolu tarihinin en kritik kararlarından birine bugün Ankara'da imza atılacak.



TFF Olağanüstü Genel Kurulu’ndan çıkacak karar merakla bekleniyor.



NTV'de yer alan habere göre; Disiplin Talimatnamesi'nde 'şike ve teşvik' ile ilgili küme düşmeyi öngeren 58. madde, kulüp temsilcilerinin katılacağı Genel Kurul'da oylanarak karara bağlanacak.

Bugün saat 11:00'de başlayacak toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, Cuma günü aynı saatte, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde 3. toplantı çoğunluk aranmaksızın 3 Şubat Cuma günü aynı saatte Ankara Sheraton Oteli'nde yapılacak.





