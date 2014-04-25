TFF 2020 Avrupa Şampiyonası’na aday olmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2020 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na aday olmama kararı aldı. Konuyla ilgili olarak TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Daha önce 2008, 2012 ve 2016 yılları için adaylık başvurusunda bulunduğu UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, değiştirilen formatla birlikte Avrupa'nın 13 şehrinin ev sahipliğinde yapılacak ve 2020 yılında düzenlenecek şampiyonasına aday olmama kararı aldı” denilirken, 2024 Avrupa Şampiyonasının tamamını almak üzere bir adaylık çalışmasının başlatıldığı belirtildi.



TFF Yönetim Kurulu'nun bugün İstanbul'da yapılan toplantısı sonrası yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye'nin hem futbol hem de tesisleşme açısından böyle bir turnuvanın sadece yarı final ve finalleri değil tamamını üstlenecek bir noktada olduğuna inanıyoruz. Özellikle son dönemde 28 yeni stadyumun Gençlik ve Spor Bakanlığı, belediyelerimiz ve TOKİ tarafından Türk sporuna kazandırılmakta olduğunu hatırlatmak isteriz.

Yakın zamanda mevcut modern stadyumlarımızla Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kapasite kriterlerine uygun 13 stadyuma sahip olacağız. Hal böyleyken Türkiye böyle bir turnuvayı stadyumları, iletişim alt yapısı, seyahat ve konaklama olanakları ve bunların da üzerinde futbol sevgisiyle tek başına yapabilecek bir ülke konumundadır. Yönetim Kurulumuz bu nedenle bugün UEFA EURO 2020 yarı final ve final müsabakalarına talip olmama kararı almıştır.

Yönetim Kurulumuz ayrıca UEFA EURO 2024'ün tamamını almak üzere bir adaylık çalışması başlatılmasını kararlaştırmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu adına

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı