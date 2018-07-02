TFF 2. Lig'de Beyaz Grup ve Kırmızı Grup belli oldu

Sarıyer İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılan kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2. Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.

2018-2019 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı olarak iki gruba ayrılırken iki grupta da 18 takım mücadele edecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şu ekipler bulunuyor:

Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Demirspor, Bayrampaşa, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Eyüpspor, Gaziantepspor, Grandmedical Manisaspor, Gümüşhanespor, Hacettepe Spor, İnegölspor, Kastamonuspor 1966, Niğde Belediyespor, Keçiörengücü, Sakaryaspor, Samsunspor, Sancaktepe Belediyespor, Sarıyer, Utaş Uşakspor

TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şu ekipler bulunuyor:

Bandırmaspor, Bugsaş Spor, Darıca Gençlerbirliği, Etimesgut Belediyespor, Fatih Karagümrük, Fethiyespor, Kahramanmaraşspor, Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukluspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Menemen Belediyespor, Pendikspor, Sivas Belediye Spor, Şanlıurfaspor, Tarsus İdman Yurdu, Tokatspor, Tuzlaspor, Zonguldak Kömürspor