TFF 1. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor küme düştü!

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehirspor, Altınordu'ya 6-3 kaybetti ve bitime 6 hafta kala 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 6-3 kaybeden Eskişehirspor ligin bitimine 6 hafta kala küme düştü. Eskişehirspor önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.
Son dönemde yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle genç oyuncularla ligde mücadele eden Eskişehirspor, 20 yıl sonra TFF 1. Lig'den düştü.