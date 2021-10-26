Partisine çağrı yapan CHP milletvekili: Tezkereye destek verilmemeli ve 'Hayır' oyu kullanılmalı

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, partisinin “Evet” demeye hazırlandığı, TBMM’de bugün görüşülecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatmayı amaçlayan tezkereye 'hayır' diyeceğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda oylanacak.

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Oylamada CHP'nin tavrının ne olacağına ilişkin MYK toplantısının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Türkiye’nin güvenliği, yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz varken daha önceki eleştirilerimizle birlikte ama İdlib konusundaki ağır tarihi sorumluluğu gözeterek bir karar vereceğiz” ifadesini kullanmıştı.

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CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise tezkere 'hayır' oyu vereceğini açıkladı. Şeker, CHP'deki Gelecek İçin Sol Kanat ekibinin "Genel kurul görüşmelerinde partimizin tezkere destek olmamasını ve 'hayır' oyu vermesini istiyoruz" diyerek yaptığı açıklamayı Twitter hesabından alıntılayarak "Tezkereye hayır" ifadesini kullandı.

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Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Gerici ve faşist çevrelerin öne çıkardığı askeri çözümlerin çare olmadığını son 40 yıldır yaşanan süreç bize göstermiştir. Siyasal iktidarı oluşturan partiler oylarının düştüğü her dönemde olduğu gibi yine askeri harekat söylemini öne çıkarmaktadırlar.

Unutulmamalıdır ki; sağ siyasal iktidarlar oylarının düştüğü her dönemde, iktidar hırsıyla benzer tezkereler ile ırkçı ve milliyetçi söylemleri öne çıkarmaktadırlar. Ülkemizin yoksul çocuklarından oluşan Mehmetçiğin canı iktidar hırsı için feda edilmemelidir.

Bizler "savaş zorunlu ve hayati olmadıkça cinayettir" diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin üyeleriyiz. Cumhuriyetimizin ve Partimizin kuruluş felsefesinde yer alan "YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ" ilkesine sonsuza kadar sahip çıkılmalıdır.

İktidar ortakları tarafından meclise sunulan ve bugün (26 Ekim Pazartesi) TBMM'de görüşülecek olan "Yurt Dışına Asker Gönderme Tezkeresine" Partimiz CHP destek vermemeli ve HAYIR oyu kullanmalıdır."