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Tezkerenin uzatılması talebi Meclis'te

TSK'nın 17 Ekim 2009 tarihi itibariyle tezkerenin 1 yıl daha uzatılması talebi bugün, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

30 Eylül 2009 03:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla Hükümete verilen sürenin, 17 Ekim 2009 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tezkereye ilişkin tartışmalar, 15 Eylül'de Ankara'da yapılan güvenlik zirvesinin ardından başlamıştı.

'Hükümette, Kürt açılımının yürütüldüğü bir süreçte sınır ötesi operasyona yetki veren tezkerenin süresinin uzatılmaması görüşünün ağırlık kazandığı' haberleri çıkmıştı.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, iddialara yanıt vermiş; 'Bu konu güvenlik zirvesinde gündeme gelmedi" demişti.

Genelkurmay Başkanlığı ise tezkereye ilişkin açıklamayı 18 Eylül'de yapmış; '14 Eylül'de sürenin uzatılması talebini Başbakanlığa ilettik' demişti.

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