-TEZKERE VE AKINCI'NIN SEÇİLMESİ RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidi ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekat düzenlemesi için Hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. TSK'nın Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla, sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Hükümete verilen yetkinin 17 Ekim 2010 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin kararda, Irak'ın kuzey bölgesindeki PKK terör unsurlarından kaynaklanan ve Türk halkının huzur ve güvenliğiyle ülkesinin milli birliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yöneltilmiş terörist saldırıların ve açık tehdidin devam ettiği belirtildi. Türkiye'nin ''dost ve kardeş'' Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem verdiği bildirilen kararda, TSK'nın PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki varlığına ve saldırılarına son vermek amacıyla askeri faaliyetlerini başarıyla yürüttüğü belirtildi. Bu konudaki siyasi ve diplomatik girişimlerin ve uyarıların da sürdürüldüğü belirtilen kararda, şunlar kaydedildi: ''Türkiye'ye yönelik olarak devam eden terörist saldırılara ve tehdide karşı, terörizmle mücadelenin bir parçası olarak uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri almak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe belirlenecek şekilde, TSK unsurlarının, Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla, sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere, Irak'ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlendirilmesi için Genel Kurulun 17 Ekim 2007 tarihli ve 903 sayılı kararıyla hükümete verilen ve son olarak 6 Ekim 2009 tarihli ve 948 sayılı kararı ile bir yıl uzatılan izin süresinin, Anayasa'nın 92.maddesi uyarınca 17 Ekim 2010 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılması Genel Kurulun 12 Ekim 2010 tarihli 5. birleşiminde kabul edilmiştir.'' Anayasa Mahkemesine üye seçimine ilişkin TBMM kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Anayasa'nın 146. ve geçici 18. maddeleri gereğince, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca bildirilen 3 aday içerisinden Avukat Celal Mümtaz Akıncı'nın Genel Kurulun 13 Ekim 2010 tarihli 6. birleşiminde yapılan seçim sonucunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildiği belirtildi.