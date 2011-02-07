-TEZKERE UZATILDI TBMM (A.A) - 07.02.2011 - Aden Körfezi ve Somali açıklarında korsanlıkla mücadeleye katılan TSK deniz unsurlarının görev süresinin 10 Şubat'tan itibaren 1 yıl daha uzatılması için hükümete yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM'ye sunulan tezkerede, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde meydana gelen korsanlık ve silahlı soygun eylemleri hakkında 2008 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararları ve TBMM'nin 1 yıl için verdiği izin çerçevesinde, TSK deniz unsurlarının bu bölgelerde konuşlandırıldığı anımsatılıyor. TSK deniz unsurlarının, bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı gemilerin emniyetinin etkin şekilde sağlanması; uluslararası toplumca yürütülen korsanlık ve silahlı soygun eylemlerine müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunmasının sağlandığı ifade edilen tezkerede, böylece, bu alanda BM sistemi içinde ve bölgesel ölçekte Türkiye'nin rolünün ve görünürlülüğünün pekiştirilmesinin temin edildiği belirtiliyor. TSK deniz unsurlarının bölgede görev icra etmesine izin veren TBMM kararının süresinin 10 Şubat 2011 tarihinde sona ereceği kaydedilen tezkerede, anılan bölgelerde ve Hint Okyanusu'nda korsanlık ve silahlı soygun eylemlerinin devam ettiği ifade ediliyor. BM Güvenlik Konseyi'nin konuya ilişkin kararının süresinin 1 yıl daha uzatıldığı anımsatılan tezkerede, TBMM'nin 10 Şubat 2009 tarihli kararında belirlenen esaslar gereği TSK deniz unsurlarının bölgedeki görevinin 10 Şubat 2011 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılması talep ediliyordu.