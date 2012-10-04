Tezkere oylamasında hangi parti kaç fire verdi?

Hülya Karabağlı

Ankara

Hükümete Suriye konusunda bir yıl süreyle yetki veren tezkerenin 129 ret oyuna karşın 320 oyla kabul edilmesi fire tartışmasına neden oldu. Oylama sonucunda 100 milletvekilinin Meclis’te olmaması gözleri tezkereye kabul oyu veren AKP ve MHP’ye çevirdi.

CHP, AKP ve MHP’den firenin 50’nin üzerinde olduğunu söylerken, AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, gazetecilerin sorularına kuliste, “ Bizde fire yok. Mazeretli arkadaşlarımız var” yanıtı verdi. Milletvekillerinin bir bölümünün ABD’de, bir bölümünün özel işleri nedeniyle Meclis’e gelemediklerini söyleyen Canikli, “ Mazeretli arkadaşlarımızın sayısını bilmiyorum. Ama, firemiz yok” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ret oyu veren CHP’de fire olmadığını söyledi.

AKP’den 30’un, MHP’den 15’in üzerinde fire olduğu belirtiliyor. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, oturumu yöneten Mehmet Sağlam’ın oy kullanmıyor. BDP ve Bağımsız milletvekilleri tam kadro Meclis’te hazır bulunmadı.