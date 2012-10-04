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Tezkere oylamasında hangi parti kaç fire verdi?

TBMM Genel Kurulu'na 100 milletvekilinin gelmemesi 'Hangi parti kaç fire verdi' tartışmasını gündeme getirdi

04 Ekim 2012 21:24

Hülya Karabağlı

 

Ankara

 

Hükümete Suriye konusunda bir yıl süreyle  yetki veren tezkerenin 129 ret oyuna karşın 320 oyla kabul edilmesi fire tartışmasına neden oldu.  Oylama sonucunda  100 milletvekilinin Meclis’te olmaması gözleri  tezkereye  kabul oyu veren  AKP ve MHP’ye çevirdi.

CHP,  AKP ve MHP’den firenin 50’nin üzerinde olduğunu söylerken, AKP Grup Başkanvekili  Nurettin  Canikli,  gazetecilerin sorularına  kuliste, “ Bizde  fire  yok.  Mazeretli arkadaşlarımız var” yanıtı verdi.  Milletvekillerinin bir bölümünün ABD’de, bir bölümünün özel işleri nedeniyle Meclis’e gelemediklerini söyleyen Canikli,  “ Mazeretli arkadaşlarımızın sayısını bilmiyorum. Ama, firemiz yok” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ret oyu veren CHP’de fire olmadığını söyledi. 

AKP’den  30’un,  MHP’den 15’in üzerinde fire olduğu belirtiliyor. TBMM Başkanı Cemil Çiçek,  oturumu yöneten Mehmet Sağlam’ın oy kullanmıyor. BDP ve Bağımsız milletvekilleri tam kadro  Meclis’te hazır bulunmadı.

 

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