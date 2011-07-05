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Politika

TEZKERE KABUL EDİLDİ TBMM (A.A)

05 Temmuz 2011 21:11

-TEZKERE KABUL EDİLDİ TBMM (A.A) - 05.07.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Lübnan'da BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda hükümete yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.   Tezkere için AK Parti ve MHP'li milletvekilleri kabul yönünde oy kullandı. Genel Kurul Salonu'nda bulunan CHP'li milletvekillerinin ise oy kullanmadığı gözlendi. Bu tezkereyle, UNIFIL kapsamında görev yapan Türk askerinin görev süresi 5. kez uzatıldı. TBMM'den, Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin karar 5 Eylül 2006 tarihinde çıktı. Görev gücünün süresi, bu tarihten sonra 4 kez uzatıldı.   Hükümetler, 1950'den bu yana yurtdışına asker gönderme konusunda TBMM'den 31 kez izin aldı. Genel Kurulda kabul edilen son tezkere, Libya'da istikrarın sağlanmasına yönelik tezkere oldu. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, tezkerenin kabul edilmesinin ardından, yarın saat 15.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

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