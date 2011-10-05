-Tezkere görüşmeleri tartışmayla başladı TBMM (A.A) - 05.10.2011 - TBMM Genel Kurulunda, sınır ötesi operasyonlar için Hükümete verilen yetkiyi bir yıl uzatan Başbakanlık tezkeresinin görüşmeleri tartışmayla başladı. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, görüşmeler başlamadan itirazda bulunarak, tezkerenin Anayasa'nın 92 ve İçtüzük'ün 49. maddelerine göre bugün görüşülemeyeceğini iddia etti. TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Başbakanlık tezkeresinin Başkanlıkça uygun görülen günde gündeme alınabileceğini söyledi. Kaplan, bunun üzerine Başkanlığın tutumuyla ilgili usul tartışması açılmasını istedi. Usul tartışması açılması üzerine Kaplan, Danışma Kurulunda tezkerenin görüşülmesi yönünde bir karar alınmadığını belirterek, tezkerenin görüşülmesini AK Parti'nin grup önerisi olarak getirebileceğini ileri sürdü. ''Bizi burada kullanmasınlar. Bu işi Pazartesi, Salı yapın ama usulüne göre yapın'' diyen Kaplan, şunları söyledi: ''Danışma Kurulunda Grup Başkanvekili olarak benim görevim yoksa, o zaman hiç bir Danışma Kurulu kararı çıkmayacak, hiçbirine 'Allah birdir' deseniz de onay vermeyeceğiz. Şaka değil, savaş kararı alıyoruz. Bu tezkerenin Meclis Başkanlığı üzerinden Genel Kurula indirilmesi ahlaki, yasal değil. Danışma Kurulunda çıkar savunursunuz. Siz eğer Anayasayı ihlal ederseniz, Başkanlık Divanını yürütmenin postacısı yaparsanız, bu da yetmezmiş gibi bu tezkereyi Meclise getirirseniz, gelecek cenazelerin vebalinin altından kalkamazsınız.'' AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, tezkerelerin görüşülmesinde bugüne kadar bu şekilde tartışma yaşanmadığını söyledi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, bunun ''savaş tezkeresi'' olmadığını, meseleyi farklı yönlere çekip bir tartışmaya gerekçe yapılmasını doğru bulmadığını ifade etti. Şandır, Başkanlığın dün tezkerenin bugün görüşüleceğini ilan ettiğini, dolayısıyla Başkanlığın tutumunun doğru olduğunu belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın da, ''İlk müzakerelerin böyle başlamasını arzu etmezdim. İçtüzüğün 49. maddesine göre usulde hiç bir problem yoktur'' dedi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da Başkanlığın tutumunu doğru olduğunu ifade etti ve tezkerenin bugün oylanmasını istedi.