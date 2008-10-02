Tezkere çarşambaya



Bakanlar Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyon yapmasına izin veren tezkereyi önümüzdeki hafta çarşamba günü Meclis'ten geçirme kararı aldı. Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, yıl sonuna kadar 16-17 yasa daha çıkarmak istediklerini söyledi



Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonuna yönelik tezkerenin önümüzdeki hafta çarşamba günü TBMM'den geçirileceğini belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası bir açıklama yapan Çiçek, yeni yasama yılında takvimin nasıl olacağının sorulması üzerine, TSK'nın sınır ötesi operasyona yönelik tezkerenin 8 Ekim Çarşamba günü TBMM'den geçirilmesini istediklerini söyledi. Çiçek şunları kaydetti:



"Daha önce yıl sonuna kadar belli yasaların çıkarılmasını arzu ediyoruz demiştim. Çünkü parlamento ayrı bir erk, ayrı bir güç. Biz sadece temennimizi ve bu noktadaki düşüncelerimizi parlamentoya getiriyoruz. Muhalefet ile beraber kararlaştırıp gündem tespitini ona göre yapıyoruz. 16-17 kadar yasa var. Bunların bir kısmı AB reformları ile ilgilidir, bir kısmı güncel konularla ilgilidir. Bir kısım çalışmalar ise denetim faaliyetleri ile alakalı.

Önümüzdeki hafta, Meclis açıldığında çarşamba günü 17 Ekim'de süresi dolan, sınır ötesi operasyonlarla ilgili Meclis kararının (tezkere) yenilenmesi icap ediyor. gelecek çarşamba günü TBMM'de konuşulmasını arzu ediyoruz. Tabii bunlar Danışma Kurulu'nda oturup kararlaştırılacak. 16-17 yasanın bir kısmı dediğim gibi, mesela Türk Ticaret Kanunu çıksın istiyoruz. Bir kısmı da yine Türkiye'de önemli alanlarda düzenlemeler yapan yasa."

Cemil Çiçek, yükseköğretimde öğrenci affıyla ilgili bir soru üzerine de, bu tasarının ilgili komisyonda olduğunu belirtti.



İstihdam için hayati bir adım atıldı



Çiçek, toplantıda genel bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, Sosyal Güvenlik Reformu'nun yürürlüğe girdiğini anımsattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın bazı açıklamalarının olduğunu anlatan Çiçek, bu reformun Türkiye için çok hayati olduğunu dile getirdi.

Reformun, Türkiye'nin geleceğini, herkesi ilgilendiren çok önemli düzenlemeler içerdiğini anlatan Çiçek, "Ayrıca, Türkiye'nin istikrarı açısından, her zaman şüpheye konu olan hususların başında gelen istihdamın üzerindeki yükler hep konuşuldu. Bugün Sosyal Güvenlik Reformu işveren primi üzerinde 5 puan bir indirim gerçekleştirmiş olduk. İş dünyası bakımından özellikle içinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemde, dünyadaki ekonomik gelişmeler sebebiyle çok önemli bir indirim olarak gözüküyor" diye konuştu.



