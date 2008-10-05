Tezkere 8 Ekim’de Meclis’te

Muhalefetten sınır ötesi harekâta destek

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, terör tehdidinin bertaraf edilmesi amacıyla, verilen sınır ötesi operasyon yetkisinin süresi 17 Ekim’de dolacak. Hükümet, sürenin 1 yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık tezkeresini 22 Eylül’de Meclis Başkanlığı’na sundu.Başbakan Erdoğan’ın imzasını taşıyan tezkerede Irak’ın kuzey bölgesinde yuvalanan PKK terör unsurlarından kaynaklanan ve Türk halkının huzur ve güvenliği ile ülkesinin milli birliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yöneltilen terörist saldırılar ve açık tehdidin devam ettiği vurgulanarak şöyle denildi: “Terörizmle mücadelenin bir parçası olarak uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri almak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe belirlenecek şekilde, TSK unsurlarının, Irak’ın kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere, Irak’ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlendirilmesi için Hükümete verilen 1 yıllık izin süresinin, 1 yıl süreyle uzatılmasını arz ederim.”Tezkere görüşmeleri sırasında hükümet, terörle mücadele konusunda muhalefetin sert eleştirilerine hedef olacak. Ancak tezkereye, Meclis’te DTP’nin dışındaki siyasi partiler destek veriyor.CHP ve MHP’nin destek verdiği tezkere ile sınır ötesi operasyon yetkisinin 1 yıl daha uzatılmasına DTP “defalarca denendi sonuç alınamadı” gerekçesiyle karşı çıkıyor.