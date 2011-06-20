Tezkan: Kılıçdaroğlu istifa etmeliydi

T24 - Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, 12 Haziran seçimlerinde beklediği oy oranına ulaşamayan CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin hemen ardından istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Mehmet Tezkan'ın Milliyet gazetesinde "Kılıçdaroğlu ne yapmalıydı" başlığıyla yayımlanan (20 Haziran 2011) yazısı şöyle:



KILIÇDAROĞLU NE YAPMALIYDI?

Seçimin ertesi günü, ‘Umduğumu bulamadım’ diye istifasını vermeliydi..

Ve demeliydi ki..

Yeni bir CHP yaratmaya çalıştım.

Yeni CHP’nin kurallarını koydum.

81 ile gittim, derdimi anlattım. Elimden geleni ardıma koymadım.

Bu kadar oldu.

Şimdi yeni CHP’nin yeni kuralını koyuyorum. CHP’yi birinci parti yapamayan istifasını verir. Bu geleneği başlatıyorum. Sosyal demokratlara bu kapıyı da açıyorum.

*

Deseydi ne olurdu?

Tarihe geçerdi..

Yer yerinden oynardı.. Lüzumsuz bir yığın tartışma, yazı, çizi olmazdı.. Kimsenin söyleyecek lafı kalmazdı, gece gündüz CHP konuşulmazdı..

Yine konuşulurdu ama bu şekilde değil..

*

Giderdi kurultaya.. Delegeler gitme, kal derlerse kalırdı, güç kazanmış olurdu, yenilen gitsin derlerse giderdi..

Afaki şeyler mi söylüyorum..

Yoo.. Demokrasilerde kural bu.. Sadece sol partilerde değil, muhafazakâr partilerde de yöntem bu..

Yeniler gidiyor..

Hadi diyelim, yenilen gider seviyesine daha gelmedik.. Yenilen, en azından koyduğu çıtanın altında kalan, örgütüne gitsin seviyesine gelelim..

Çok şey mi istiyorum..

Çok şey mi bekliyorum..

*

Daha önce de yazdım.. Kılıçdaroğlu’nu ben de başarılı buluyorum.. Çok başarılı buluyorum.. Doğru adımlar attığına inanıyorum..

Gittim, gördüm, yakından izledim..

Halk çok sevdi..

Ama Erdal İnönü’yü de halk çok sevmişti.. Hatırlarsanız ‘Efendim, halk sizi çok seviyor’ dediklerinde..

‘Ben de biliyorum çok seviyorlar ama oy vermiyorlar’ demişti..

*

Halkın hem sevip hem oy vermesi için CHP’nin bi şeyler yapması lazım..

Sarsıcı bi şey!..

O şey de buydu..