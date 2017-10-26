Tezgahını yakmaya kalkışan seyyar satıcıya polis müdahale etti

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde, sokakta sıkma meye suyu satan Cihat Osman, zabıtanın kaldırmasını istediği tezgahının üzerine benzin döktü. Polis, tezgahını yakmaya çalışan seyyar satıcıya müdahale ederek eyleminden vazgeçirdi.

Olay, Sanat Sokağı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, zabıta ekiplerinin tezgahını kaldırması için uyardığı seyyar satıcı Cihat Osman, duruma sinirlenip, tezgahının üzerine benzin döktü. Nar dolu tezgahının ateşe vermeye çalışan seyyar satıcıya polisler müdahale etti. Cihat Osman ile görüşen polisler, ikna ederek, tezgahını yakmasını engelledi. Tezgahını başka yere çeken Osman, \"Bu konu ekmek davası, konu ne terör, ne uyuşturucu, ne de başka bir şey. Konu sadece ekmek davası\" dedi.

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