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Yaşam

Tezel'den eşine suç duyurusu

Ünlü sosyal güvenlikçi Ali Tezel, boşanma davası açtığı eşi hakkında bu kez suç duyurusunda bulundu.

10 Ekim 2011 03:00


T24- İstanbul Cumhuriyet Savcısı Nurten Altınok’un hazırladığı iddianameye göre 3 Ağustos 2011’de Ali Tezel’in avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.



Vatan'ın haberine göre, Ali Tezel’in dava dilekçesinde boşanma davası sürerken Meryem Tezel’in bir kitap yazdığı ve “Vip Mi Bip Mi” isimli bu kitapta Tezel’in eleştiri sınırlarını aştığı ve kamuoyunu ilgilendirmeyen ifadelere yer verdiği belirtildi.


Kitapta ayrıca Meryem Tezel’in tamamen gerçeğe aykırı ifadelerle eşi ile olan özel yaşamlarını cinsel içerikleriyle ortaya koyduğu, aşağılayıcı, küçük düşürücü, konunun gereği kullanılması zorunlu olmayan ifadeler kullandığı bu şekilde Ali Tezel’in kişilik haklarına saldırıda bulunduğu belirtildi.


İddianamede Meryem Tezel’in eşinin kendisini kız kardeşi Ayşe ve başka kadınlarla uzun yıllardır aldattığını kitap ekindeki belgelerle ortaya koymaya çalıştığı ifade edilerek Meryem Tezel’in kitabında boşanmak üzere olduğu eşi Ali Tezel’i “baldızı ve başka kadınlarla yatan, bunun için yalanlar söyleyen, ekonomik durumundaki gelişmeyle birlikte sınıf atladığını ve her şeyi yapabileceğini sanan, boşanma davasında nafaka vermemek için mal varlığını başkasına devretmeye çalışan” biri olarak göstermeye çalıştığı anlatıldı.


İddianamede Meryem Tezel hakkında kitabını yazarken Ali Tezel hakkında “riyakar, yalancı, pislik cinsel sapkın, süzme salak, ahlaksız, gafil, çakal” şeklinde nitelendirmelerde bulunduğu ve bu şekilde müştekinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğu belirtilerek “basın yoluyla hakaret” suçundan 4 aydan 2,5 yıla hapis istemiyle dava açıldı

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