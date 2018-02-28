Tezcan: Ak Parti'yi  bu ittifaka yönlendiren yüzde 50 barajıdır (Geniş haber) 

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakına ilişkin, \"Bu teklif siyaseti ve milleti kimliksizleştirme teklifidir. Bu teklif tek adam rejimini tahkim etme teklifidir. Türkiye\'de bir tek adam ittifakı, koalisyonu oluştu. Recep Tayyip Erdoğan\'ı iktidar yapıp bütün iktidar yetkilerini Erdoğan\'a verelim sonrası tufan diyen bir anlayış koalisyon içinde hareket ediyor. Bu koalisyon içinde birisi diğerinin kuyruğuna takılmış bu kuyruğa takılma işini siyasette kurumsallaştırma hazırlığı içindeki bir tekliftir. Baraj korkusu ile oluşmuş. Recep Tayyip Erdoğan\'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 barajı geçme korkusu var. Ak Parti\'yi bu ittifaka yönlendiren yüzde 50 barajıdır. Devlet Bahçeli\'nin MHP\'nin yüzde 10 barajın altında kalma korkusu var. Bu nedenlerle böyle bir proje icat etmişlerdir. Bu teklif, milletvekilliği hırsızlığı teklifidir. Oylarını arttırmadan nasıl daha fazla milletvekili çalarım hesabı yapılmış\" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Genel Merkez\'de basın toplantısı düzenleyerek MYK gündemine ilişkin konuştu.

\"CHP OLARAK SEÇİM İTTİFAKLARININ YAPILMASINA KATEGORİK OLARAK İTİRAZ ETMİYORUZ\"

AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakına ilişkin Tezcan şu ifadeleri kullandı: \"CHP olarak seçim ittifaklarının yapılmasına kategorik olarak itiraz etmiyoruz. Siyasi partiler bir araya gelebilir ittifaklar yapabilir milletin karşısına bu ittifak ile gidebilir. Ama bu ittifak siyaseti zenginleştirmek, siyasi partilerin kimliklerini korumak ekseninde oluşturulursa yapılır. Oysa TBMM gündemine getirilen teklif bir demokratik ittifak yolunu açan teklif değildir.

BU TEKLİF SİYASETİ VE MİLLETLİ KİMLİKSİZLEŞTİRME TEKLİFİDİR

Bu teklif siyaseti ve milleti kimliksizleştirme teklifidir. Bu teklif tek adam rejimini tahkim etme teklifidir. Türkiye\'de bir tek adam ittifakı, koalisyonu oluştu. Recep Tayyip Erdoğan\'ı iktidar yapıp bütün iktidar yetkilerini Erdoğan\'a verelim sonrası tufan diyen bir anlayış koalisyon içinde hareket ediyor. Bu tek adam koalisyonu Türkiye\'de demokrasiyi tasfiye edecek, yok edecek hangi adım varsa onu atıyor. Bu teklif öyle bir tekliftir.

HİLE İLE İTTİFAKIN İÇERİSİNDE YÜZDE 10 BARAJINI AŞMA FIRSATI VEREN BİR TEKLİF

Barajı sabit bırakacaksın, yüzde 10 kalacak. Ama hile ile ittifakın içerisinde yüzde 10 barajını aşma fırsatı veren bir teklif. Cesaretliyseniz gelin sıfır barajda seçime gidelim. Az oy alan partilerin baraj engeli ile uğraşmasını vicdanınız, demokrasi ahlakı kabul ediyor mu? Onların ki ediyor. Bu teklif küçük partileri kimliksizleştirme teklifidir. Kendi ideolojisi, düşüncesi ile seçmenin karşısına çıkmayı ortadan kaldıran bir tekliftir.

KÜÇÜK PARTİLERİ BÜYÜK PARTİLERE KUYRUK YAPMA TEKLİFİDİR

Küçük partileri büyük partilere kuyruk yapma teklifidir. Bu koalisyon içinde birisi diğerinin kuyruğuna takılmış bu kuyruğa takılma işini siyasette kurumsallaştırma hazırlığı içindeki bir tekliftir. Yani diyor ki bu büyük bir parti onun arkasına takıl, onun programı, dili ile git denen bir tekliftir. Siyaseti tek tipleştirme teklifidir. Bu sebeple karşıyız.

BU TEKLİF, MİLLETVEKİLLİĞİ HIRSIZLIĞI TEKLİFİDİR

Bu teklif, milletvekilliği hırsızlığı teklifidir. Oylarını arttırmadan nasıl daha fazla milletvekili çalarım hesabı yapılmış. Bugün ki haksız temsili daha da arttırma planı, projesidir. Kalem oyunu ile milletvekilliği hırsızlığıdır. Hak etmediği milletvekilliğini kazanma imkanı veriyor.

AK PARTİ\'Yİ BU İTTİFAKA YÖNLENDİREN YÜZDE 50 BARAJIDIR

Bu teklif, bir baraj siyaseti projesidir. Baraj korkusu ile oluşmuş. Recep Tayyip Erdoğan\'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 barajını geçme korkusu var. Ak Parti\'yi bu ittifaka yönlendiren yüzde 50 barajıdır. Devlet Bahçeli\'nin MHP\'nin yüzde 10 barajın altında kalma korkusu var. Bu nedenlerle böyle bir proje icat etmişlerdir.

ADINA CUMHUR İTTİFAKI DA DESELER BU PLAN CUMHURU BÖLME, KAMPLARA AYIRMA PLANIDIR

Bu aynı zamanda milleti kimliksizleştirmedir. Deniyor ki; düşüncelerini, kimliklerini bir kenara bırak hakim olanın etrafında toplan. Bu anlayışın dışındaki herkesi de kutuplaştırıp, ötekileştiriyorum. Siyasette kamplaşma ve kutuplaştırmanın ittifakıdır. Adına cumhur ittifakı da deseler bu plan cumhuru bölme, kamplara ayırma planıdır. Baktı ki bir hendeğe doğru düşüyor yüzde 50 barajı. Çıkaramayacak bundan kurtulmak için yeni bir proje o da ittifak.

BU İKİ PLAN AK PARTİ VE ONUN ORTAKLARININ, ŞERİKLERİNİN SONUN GELECEĞİ PLANIDIR

Bu iki plan Ak Parti ve onun ortaklarının, şeriklerinin sonun geleceği planıdır. Kurdukları tuzağa kendileri, düşecek. Bu tuzak ile düşmeye tahammül edemedikleri iktidardan düşecekler.

BU TEKLİF SEÇİM GÜVENLİĞİNİ YOK ETME TEKLİFİDİR

Bu teklif seçim güvenliğini yok etme teklifidir. Siyasal partilerin sandık başkanı önerme yetkisini kaldırıyorlar. Denetlemeyin sandıklara istediğimiz yapalım, seyyar sandıklar kuralım, sandıkları kaçıralım teklifidir.

HİLE-İ ŞERİYYE, HAZIRLIĞIDIR BU TEKLİF

Hile-i şeriyye, hazırlığıdır bu teklif. Özelikle polis ve jandarma denetiminde seçim yapma teklifidir. Sopalı seçim hazırlığıdır. Silahı ile sandık başkanı çağırmasa bile sandık alanına girebilecek. Böyle bir seçimin güvenliğinden bahsedilebilir mi?\"

\"GÜVENLİ BİR SEÇİM HAREKETİNİN SİVİL TOPLUM HAREKETİNİN ÖRGÜTLENMESİ GEREKİYOR

Tezcan, \"Bu seçim, YSK\'nın gayri meşru mühürsüz seçiminin kanun yoluyla ikrarıdır. Esaslı ve güvenli bir seçim hareketinin sivil toplum hareketinin örgütlenmesi gerekiyor. Örgütlenmesi için CHP olarak üzerimize düşenin fazlasını yapacak, öncüsü olacağız\" dedi.

\"BUGÜN ARTIK YSK BAŞKANI BU GÖREVİ YAPAMAZ. İSTİFA ETMELİ\"

Tezcan, \"Diğer siyasi partilerle bugünden itibaren temasa geçiyoruz. Bütün siyasi partilerle, oy çaldırmama hesabı içinde olan herkes ile ciddi güvenli bir seçim hareketine ihtiyaç var. Siyasi partilerle temas edeceğiz. Bütün sivil toplumla bu harekatı başlatacağız. Oyuna sahip çıkmak isteyen herkese çağrı yapıyoruz. Bugün artık YSK Başkanı bu görevi yapamaz. İstifa etmeli. CHP\'ye dava açan mahkemede husumetli olan birisinin YSK Başkanı olarak bu seçimde görev alması yargı bağımsızlığına aykırıdır\" ifadelerini kullandı.

\"GENETİĞİ BOZUK SİYASET GENETİĞİ BOZUK ŞEKER YEDİRİYOR MİLLETE\"

Tezcan, \"14 şeker fabrikası babanızın malı değil. Milletin kazanımları. Millete genetiği bozuk şeker yediren bir yapı. Genetiği bozuk siyaset genetiği bozuk şeker yediriyor millete. Tabi bu yolsuzlukla ilişkisiz bir tablo değil. Yolsuzluk hazırlığının alt yapıları. Dünyada yolsuzluk endeksinde yükseliyoruz. 6 adım gerilemişiz daha yolsuz ülkelerden olmuşuz. 180 ülkede 81. sıraya çıkmışız. Yakındır 180. sıraya çıkarırlar bizi\" dedi.

\"EN AZ 10 BİN TROLÜ VAR AK PARTİ İKTİDARININ\"

Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü: \"Troller, bunların zamanında bunların paraları ile türedi. Trollere milyonlarca liralık bütçeyi kamu kaynaklarından bunlar ayırdılar. 10 binlerce kişiyi görevlendirdiler. Trol olarak çalıştırmak için. İtibar cellatlığı icat ettiler. Troller bunların itibar celladı ordusu. Böyle bir ordu kurdular. En az 10 bin trolü var Ak Parti iktidarının devlet imkanı ile beslediği. En az aylık 30 milyon lira bunların gider. Nerede bu bütçe, bolluk?

DAVUTOĞLU BAŞBAKAN İKEN BU TROL SALDIRISI İLE ÜZERİNE ÖNCE GİTTİLER SONRA SARAY DARBESİ İLE İNDİRDİLER

İtibar suikastı başlattılar. Bunun sonucunda kendi Başbakanlarını Davutoğlu Başbakan iken bu trol saldırısı ile üzerine önce gittiler sonra saray darbesi ile indirdiler. O zaman bunları görmeyen güya bilmeyen Erdoğan, birden bunları görmeye başladı. Süleyman Soylu\'nun istifaya ilişkin sözleri üzerine \'trol ahlaksızlığı Türkiye\'nin birlik ve beraberliğini bozma adımı\' demiş Erdoğan. Günaydın. Doğru da bu ahlaksızlığın arkasında sen varsın sen kurdun bu bütçeyi sen verdin. Milletin desteği ile bu deli gömleğini yırtıp atacağız.\"

\"İLKELER İTTİFAKI KURABİLİRİZ. YANİ İLKESİZ İTTİFAKI REDDEDİYORUZ\"

CHP\'nin \'ilkeler ittifakı\'na yeşil ışık yaktığına ilişkin bir soru üzerine Tezcan, \"Genel Başkanımız çok doğru bir şey söyledi. \'Demokrasiyi ayakta tutma, güçlendirme adına ilkeler ittifakı kurabiliriz. Yani ilkesiz ittifakı reddediyoruz\' dedi. Temel sorun ilkelerin belirlenmesidir. Kutuplaştırmayı reddeden bir büyük buluşma için ilkeler belirlenebilir. Partileri konuşmak ilkeleri ikinci palana atar. O nedenle önce ilkeleri konuşacağız. Partileri konuşmayacağız o sonraki iş\" ifadelerini kullandı.

HDP İTTİFAKI

HDP ittifakına ilişkin bir soru üzerine Tezcan, \"Genel Başkan da ben de söylenmesi gerekeni söyledim\" dedi.

AKİT TV\'DE BİR SUNUCUNUN SÖZLERİ

Akit TV\'de bir sunucunun \"Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nden başlarız\" sözlerini değerlendirmesi istenen Tezcan, \"Tek kelime ile densizliktir. Kabul edilemez. Bu iklim iktidarın şımartmalarıyla ortaya çıkmıştır. Bu yayın kuruluşlarının iktidardan nasıl beslendiğini biliyoruz. RTÜK\'te bizi temsilen kontenjanımızdaki arkadaşlarımız olağanüstü toplantı gündemine getirecekler. RTÜK bu konuda ne yapacak merak ediyoruz. Gereğini yapmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)