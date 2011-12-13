-Tezahüratlarla tahliye oldular İSTANBUL (A.A) - 12.12.2011 - ''Futbolda şike'' davasında, özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 8 kişinin tahliyesine ilişkin kararının ardından, tahliye kararı verilen isimler Metris Cezaevi'nden ayrıldılar. Mahkemenin tahliyelerine hükmettiği, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) yöneticisi Serdal Adalı ve teknik direktörü Tayfur Havutçu, eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut, BJK Protokol Müdürü Ahmet Ateş, sözleşmesi fesh edilen Eskişehirspor sportif direktörü Ümit Karan, futbolcular İbrahim Akın, İskender Alın ve Korcan Çelikay, cezaevinden çıktı. Kulüp yöneticilerinin yanı sıra tutuklu bulunan isimlerin yakınları ve avukatları ile Beşiktaşlı taraftarlar Metris Cezaevi önünde toplanarak uzun süre tahliye edilenleri beklediler. Cezaevine Beşiktaşlı futbolcular Rüştü Reçber ve İbrahim Toraman ile Tayfur Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu ve tahliye olan diğer isimlerin aileleri ve yakınları da geldi. Beşiktaşlı taraftarlar uzun bir süre Serdal Adalı, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş lehine tezahüratta bulundular. Tahliye kararı verilen 8 kişi saat 21.00'e gelirken tek tek cezaevinden çıkmaya başladı. İlk çıkan isim kaleci Korcan Çelikay olurken, Tayfur Havutçu eşi ve yakınlarıyla birlikte cezaevinden ayrıldı. Taraftarlar teknik direktör Havutçu'yu gördükleri anda tezahüratlarını artırırken, Beşiktaş Teknik Direktörü de taraftarların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi. Beşiktaş Kulübü yöneticisi Serdal Adalı, diğer isimlerden farklı bir kapıdan çıkış yaptı. Adalı cezaevi çıkışında Tayfur Havutçu'nun yanına giderek kısa bir süre görüştü. Bu arada tahliyesi yapılan kişilerle onları cezaevi içine girip bekleyen yakınları arasında duygusal anların yaşandığı, tahliye edilenlerle yakınlarının birbirlerine sarılarak uzun süre hasret giderdikleri, gözyaşlarını tutamadıkları öğrenildi. Serdal Adalı, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş Beşiktaşlı taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle cezaevinden ayrılmakta zorlandılar. Tahliyelerin ardından otoparkta araçlara bindirilen bu isimler, taraftarların araçların önünü kesmesi nedeniyle uzun süre cezaevi önünde kaldılar. Teknik direktör Havutçu, içinde bulunduğu aracın üstündeki açık bölümden dışarıya çıkarak taraftarları selamladı. Beşiktaşlı taraftarlar, BJK Protokol Müdürü Ateş'e de sevgi gösterilerinde bulundular. Aracını cezaevi otoparkına çekemeyen kaleci Rüştü ise ezilme tehlikesi yaşadı. Cezaevinden yürüyerek çıkan Rüştü bir anda taraftarların arasında kalırken, aracına gitmekte zorlandı. Beşiktaşlı taraftarlar kaleci Korcan Çelikay ile Ümit Karan'a tepki gösterdiler.