T24 LogoT24 Logo
Dünya

Texas'ta sinagogda rehin alınan herkes kurtarıldı

Saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi

16 Ocak 2022 07:24

T24 Dış Haberler

ABD'de Texas Valisi Greg Abbott, sinagogda rehin alınan herkesin kurtarıldığını ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Saldırganın vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Texas'a bağlı Colleyville şehrinde bir saldırgan, sinagoga girerek üç kişiyi rehin aldı. Sinagogdaki insanlar saatlerce içeride rehin kaldı.

FBI ve silahlı saldırgan arasındaki müzakerelerin sonunda Texas Valisi, içerideki tüm rehinlerin kurtarıldığını belirten bir tweet attı.

Saldırganın olay yerinde vurularak öldürüldüğü belirtildi.

sinagogtexaskurtarıldıabd
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24