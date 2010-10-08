-TEVRAT PARŞÖMENLERİ İÇİN "CENAZE" TÖRENİ TEL AVİV (A.A) - 07.10.2010 - İsrail'de aşırı dinci Yahudi toplumunun üyeleri, geçtiğimiz günlerde, bir sinagogdaki yangında büyük hasar gören Tevrat parşömenlerini, binlerce kişinin katıldığı "cenaze" töreniyle, dualar ve ağıtlar eşliğinde gömdü. Tel Aviv yakınlarında, genellikle ortodoks Yahudiler'in yaşadığı Bnei Brak'ta, geçtiğimiz günlerde kutlanan Yahudi dini bayramlarından Sukot'un (Çardak Bayramı) ilk günü bir sinagogda yangın çıkmış, yangında 11 Tevrat parşömeni büyük hasar görmüştü. Polis, Bnei Brak'ın en büyük sinagogu olan ve aşırı dinci toplumlardan Vizhnitz hasidiklerine ait olan sinagogdaki yangının, havalandırma sistemindeki kısa devreden kaynaklandığını bildirmişti. Yangında iki kişi de dumandan zehirlenmişti. Yangını bir "felaket" olarak adlandıran söz konusu aşırı dinci toplumun hahamları, Sukot bayramı süresinceki tüm etkinlikleri iptal etmiş, buradaki topluluk üyeleri Tevrat parşömenlerinin yanması nedeniyle yasa girmişti. Söz konusu Hasidik grup içinde bir çoklarının, bunun bir "cezalandırma" olduğuna inandıkları belirtiliyor. Grubun hahamlarından biri, "bu felaketin, sinagogdaki ibadetler sırasında grup üyelerinin birbirleriyle konuşmalarından" kaynaklandığını öne sürerken, bir diğeri grubun liderleri hahamlar arasında yaşanan güç kavgasından kaynaklandığını iddia etti. Tevrat parşömenleri, Yahudi dininde en kutsal dini unsur olarak kabul ediliyor. Herhangi bir şekilde zarar gören Tevrat parşömenleri, bu konuda uzman dini yazıcılar tarafından tamir edilirken, tamir edilemeyecek durumda hasar gören ve kullanılamayacak hale gelen parçaların, dini kurallar uyarınca, bir Yahudi mezarlığına gömülmesi zorunlu. Yahudi geleneklerine göre, Tevrat parşömenleri de aynı insanlar gibi kefene sarılıp gömülüyor. Vizhnitz hasidiklerinin dini şurası ise yangın ve parşömenlerin yanması sonrası, toplum üyelerine yönelik bir dizi tavsiye kararı aldı. Bu kararlar arasında, söz konusu toplum üyelerinin tamamen Tevrat'a yoğunlaşmaları ve dini duaları terennüm etmek dışında, önümüzdeki yılın Nisan ayı ortalarındaki Pesah'a (Hamursuz Bayramı) kadar haftada bir gün "ağız orucu" (konuşmama) tutmaları da bulunuyor.