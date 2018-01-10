Tevfik Fikret Lisesi’nin "günde 15 dakika okuma" uygulaması Fransa'ya 'ilham' oldu

Fransızca eğitim veren Tevfik Fikret Lisesi’nin günde 15 dakikalık okuma uygulaması Fransa’ya 'ilham' oldu. Fransa’da faaliyet gösteren “Sessizlik, okuyoruz!” adlı dernek bu uygulamayı ülke geneline yaymak için çaba göstermeye karar verdi.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in ahberine göre Fransa’da yayımlanan Le Figaro gazetesine konu olan uygulama çerçevesinde her gün saat 13.35’te okulun bin 600 öğrencisinin yanı sıra, müdürü, öğretmenleri, hatta güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu tüm personel kitap okuyor. Her gün 15 dakika okuma sadece okuma haftası gibi özel dönemlerde değil 17 yıldır her gün yapılıyor. Öğretmenlerin okumayı nasıl teşvik edebileceklerini tartıştıkları bir ortamda 2001’de ortaya çıkan uygulama artık gelenek halini almış. Başlangıçta 10 dakika olarak belirlenen okuma süreleri ise öğrencilerin bu yöndeki talepleri doğrultusunda artık 15 dakika.

Öğrencilerin sadece kitap değil çizgi roman okumasının da mümkün olduğunun altını çizen gazetede, okulun müdürü Ayşe Başçavuşoğlu’nun, “Eğer o saatte randevusuz bir ziyaretçi beni görmek isterse okumam bitene kadar bekliyor” sözleri yer aldı.

Uygulamanın elçisi

Uygulamanın Fransa’ya yayılmaya başlaması ise Fransız yapımcı, yönetmen ve senaryo yazarı Olivier Delahaye’in, ‘Güneşler’ (Soleils) adlı filmini tanıtmak için geldiği dönemde duruma tanıklık etmesiyle gerçekleşti. Fransa’ya dönüşte bu uygulamayı tanıtmaya çalışan Delahaye’in girişimi Fransız Akademisi üyelerinden Daniele Sallenave’ın kulağına gitmesiyle konunun başka bir boyuta ulaştığı belirtildi.

2015’te Başçavuşoğlu, Delahaye ve Sallenave, “Sessizlik, okuyoruz!” derneğini kurdu. Delahaye yaklaşık iki yıldır Fransa’da bu uygulamanın elçiliğini yapıyor. Bazı öğretmenlerin bu zamanın kendi derslerinden çalınarak Fransızca eğitiminin uzatılması olarak gördüğünü belirten Delahaye, “Bazı öğretmenler frenliyor. Bazıları bizi bakanlığın Truva Atı olarak görüyor” dedi.

Le Figaro’nun aktardığına göre Fas’ta bir ortaokul da projeye dahil oldu. Strasbourg’da sadece okulların değil Strasbourg Belediyesi çalışanlarının da uygulamaya dahil olması değerlendirildiği aktarıldı.

Bakanla görüştüler

Derneğin şimdiki amacının ise Fransa Eğitim Bakanlığı’ndan somut destek alarak uygulamanın daha da yaygınlaşmasını sağlamak olduğu aktarılan bilgiler arasında. Bu çerçevede geçen aylarda Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'in, Sallenave ve Delahaye ile bir araya geldiği belirtildi.