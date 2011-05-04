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Spor

TEVEZ'İN FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR LONDRA (A.A)

04 Mayıs 2011 16:40

-TEVEZ'İN FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR LONDRA (A.A) - 04.05.2011 - İngiltere Premier League takımlarından Manchester City, Arjantinli yıldızı Carlos Tevez'in bonservis bedelini 50 milyon sterlin olarak belirledi. Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester ekibiyle 3 yıllık sözleşmesi daha bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda transfer etmek isteyen takımlar 50 milyon sterlini gözden çıkaracak. Manchester City'nin 2 yıl önce 47 milyon sterline Manchester United'tan transfer ettiği Tevez, bu sezon devre arasında kulüp yöneticilerine mektup yazarak takımdan ayrılmak istemiş, ancak yönetim tarafından ikna edilmişti. Haftada 160 bin sterlin kazanan Arjantinli futbolcuyla ilgili İngiliz basınında sık sık Manchester City'de mutlu olmadığı haberleri yer alıyor. Tevez, bu sezon ligde 28 maçta forma giydi ve 19 gol attı.

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