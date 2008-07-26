Tevez zirveye uçuyor

Manchester, bonservisi İranlı iş adamı Kia Joorabchian'ın sahibi olduğu MSI Company şirketinde olan Arjantinli golcü futbolcu için 32 milyon paund (40 milyon euro, 64 milyon dolar) verecek. İngiliz kulübün ödeyeceği bu bonservis ücreti İngiltere futbolunda tarihe geçecek. Zira bu rakam şimdiye kadar İngiltere'de bir futbolcu için ödenecek en yüksek bonservis bedeli olacak.



MSI şirketi ile her konuda anlaşan Manchester United, yıldız oyuncuya ise haftalık 80 bin paund (100 bin euro) verecek. Carlos Tevez'in bonservisini Arjantin'in Boca Juniors kulübünden alan MSI şirketi, golcü futbolcuyu önce Brezilya'nın Corinthians sonra İngiltere'nin West Ham United ve son olarak ta 2007/2008 sezonu için Manchester United takımına kiralamıştı.





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