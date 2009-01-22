Teşvikten yararlanma süresi 1 yıl uzuyor

Hükümet, krizin etkilediği reel sektöre destek amacıyla yürürlük süresi yılbaşında dolan teşviklerden yararlanma olanağını bir yıl uzatıyor. Sektörel, bölgesel ve proje bazlı yatırımların desteklenmesi için yeni bir teşvik düzenlemesi de hazırlanıyor.



Ekonomi yönetimi, küresel mali krizin reel sektöre etkilerini İstanbul Sanayi Odası (İSO) üyelerinden dinledi.



Odanın meslek komiteleri toplantısında konuşan İSo Başkan Tanıl Küçük, imalat sanayiinin son 10 yılın en zor dönemini yaşadığını belirtti.



Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, sanayicilere yeni teşvik uygulamalarının müjdesini verdi. Çağlayan, detaylarını başbakan Tayyip Erdoğan’ın birkaç gün içinde açıklayacağı yeni bir teşvik düzenlemesi hazırlandığını söyledi. Teşvik, sektörel, bölgesel ve proje bazlı yeni bir yatırım sistemini öngörüyor.



Çağlayan, 49 il ve kalkınmada öncelikli 5 merkezde uygulanan ve yararlanma süresi 2008 sonunda dolan mevcut teşvik yasasında ise uzatmaya gideceklerini belirtti. Bu kapsamda bir yıllık bir uzatma planlanıyor.



Kriz sürecinde şirketlere destek amacıyla teşvik dışında destekler hazırladıklarını da anlatan Çağlayan, “İstihdam başta olmak üzere, istihdam kaybını engelleyecek birçok konuda da çalışmalar devam ediyor. Özellikle enerji ve enerji maliyetleri, fiyatları üzerinde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

