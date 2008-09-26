Teşvik şike kapsamında



Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, kulüplerin teşvik primi vermesinin suç kapsamına alındığı söyledi. Ancak Başesgioğlu, A Milli Futbol Takımı'nı tasarının dışında tuttuklarını açıkladı.



Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Gençlik ve Spor Genel müdürlüğü'nün hazırladığı ve şu anda meclis komisyonunda olan yeni yasa tasarısıyla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.



Sporda Şiddet Yasası'nın uygulanmasında görülen eksikliklerin giderilmesi için genel müdürlük tarafından yeni yasa tasarısı hazırlandığını belirten Başesgioğlu, ''Burada, tasarıya iki hususu da ekledik. Şike ve teşvik priminin kanuni tanımını yaptık. Bundan sonra teşvik primi olursa kulüpler ceza alacak. Yalnız milli takım bunun dışında tutuldu'' diye konuştu.



Futbol Federasyonu'nun kuruluş ve görevleri hakkındaki kanundaki değişikliklerle ilgili yasa tasarısının bakanlar kurulunda imzaya açıldığına da değinen Bakan Başesgioğlu, ''Daha önceki kanun değişikliklerinde Futbol Federasyonu için çok önemli adımlar attık. Bakanlığın ve Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun federasyon üzerindeki yetkisini kaldırdık. Son düzenlemeyle de Futbol Federasyonu'nu FİFA'ya bağlı, ana statüleriyle yönetilen diğer 206 ülke federasyonu gibi yaptık. En kısa zamanda meclis komisyonuna getireceğiz. Daha sonra da genel kurulda görüşmelere başlanacak'' dedi.



Bakan Başesgioğlu ayrıca öğretmen olan milli sporcuların tayinleriyle ilgili gelişmeleri de takip ettiklerini ifaden ederek, ''Milli Eğitim Bakanlığı'na bu sporcuların adlarını ve tayin yerlerini verdik. Sayın bakanla şifahi olarak konuştum. Türkiye'nin her yerinde hizmet önemlidir ama bu sporcuları da mağdur etmememiz lazım'' diye konuştu.

