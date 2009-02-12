Teşvik paketi küçüldü: 790 milyar dolar

ABD'de Kongre'nin üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisi, Başkan Barack Obama'nın ekonomik krizle mücadele için hararetle desteklediği teşvik paketinin hacminin 790 milyar dolar olması konusunda anlaştı.



İki kanadın temsilcilerinden oluşan uzlaştırma komitesinin yaklaşık bir gün süren görüşmelerinin ardından anlaşmaya varıldığı haberi, Senato ve Temsilciler Meclisi liderlerinin düzenlediği basın toplantısında açıklandı.



Senatodaki Demokrat çoğunluk lideri Harry Reid, paketin üçte birinden fazlasının, orta sınıf Amerikalıların vergi yükünün hafifletilmesi için kullanılacağını bildirdi.



Teşvik paketi, bir gün önce Senato'da 838 milyar dolar olarak benimsenmiş, daha önce de Temsilciler Meclisi'nde 819 milyar dolar olarak kabul edilmişti.



İki kanatta kabul edilen içerik ve metinler birbirinden farklı olduğu için uzlaştırma komitesi, teşvik planı yasasını tek metne indirdi ve paketin boyutunu biraz küçülterek yaklaşık 790 milyar dolar olarak belirledi.



Kongrenin iki kanadının anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını bildiren Başkan Obama, açıklamasında, "bu plan 3,5 milyon kişiye istihdam sağlayacak ve ekonomimizin normale dönmesine büyük katkıda bulunacak" dedi.



Nihai metnin, Temsilciler Meclisi ve Senato genel kurullarında oylanarak, imza için Obama'ya gönderilmesi öngörülüyor.



Demokratların hazırladığı teşvik planına muhalefetteki Cumhuriyetçilerin ezici çoğunluğu, "israftan başka ise yaramayacağı ve istihdam sağlamayacağı" gerekçesiyle karşı çıkmıştı.



Paket, bazı vergi indirimlerinin yanı sıra dev altyapı projeleri için devletin yapacağı yatırımlardan oluşuyor.

