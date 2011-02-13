-TESUD: TSK'YA SAHİP ÇIKILMASINI BEKLİYORUZ ANKARA (A.A) - 13.02.2011 - Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türk ulusundan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) artan bir ilgiyle sahip çıkılmasının beklendiğini bildirdi. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Balyoz Planı Davası'ndaki tutuklamalarla ilgili sonsuz üzüntü duyulduğu belirtildi. TSK'nın, milletin verdiği güçle Atatürk ilke ve inkılapları ışığında Cumhuriyetin, demokrasinin, birlik ve beraberliğin her zaman koruyucusu olduğu bildirilen açıklamada, ''Ülkemizin menfaatine ve faydasına olmayan hiçbir hususta, vatanı, silahı, arkadaşı ve milli değerleri üzerine yemin etmiş bir TSK mensubu ülkesi aleyhine olacak bir konuda yanlış yapamaz, yapan olursa da gereken derhal yapılır'' denildi. Askerlik onurunun önemli olduğu da vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Biz askerlerin onurunu ilgilendiren konularda herkesin çok hassas davranmasını ister ve bekleriz. Bu konuları, 27 Aralık 2010 tarihinde Atatürk'ün Ankara'ya gelişi münasebetiyle milletin göz bebeği Harbiyeliye her yıl yapılmakta olan geleneksel Garnizon Koşusuna müsaade edilmemesi ile birlikte değerlendirdiğimizde, TSK'ya karşı yürütülen faaliyetlerin gittikçe yoğunlaştığı görülmektedir. Büyük Türk ulusundan, bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerine artan bir ilgiyle sahip çıkmasını bekliyoruz.''