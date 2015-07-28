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Spor

Testosteron seviyesi yüksek olduğu için yarışmalardan men edilen atlet pistlere geri dönüyor

Hiperandrojenizm hastası olan Dutee Chand, IAAF'ya açtığı davayı kazandı

28 Temmuz 2015 02:44

Uluslararası atletizm federasyonu IAAF tarafından, vücudunda erkeklerde görülen seviyede testosteron bulunduğu gerekçesiyle uluslararası yarışmalardan men edilen Hintli atlet Dutee Chand, İsviçre’de bulunan Spor Tahkim Mahkemesi’nde açtığı davayı kazandı.

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, hiperandrojenizm diye adlandırılan bir tıbbi rahatsızlığı bulunan Hintli atlet, 2014 yılında IAAF tarafından, doğal testosteron seviyesi kadın atletler için belirlenen değerlerden yüksek olduğu gerekçesiyle kadın atletizm müsabakalarından men edilmişti.

İsviçre’deki Tahkim Mahkemesi bugün aldığı kararla, IAAF’nin Chand’a uyguladığı cezayı kaldırdı. IAAF’nin kararında ısrar etmesi halinde iki yıl içinde yüksek testosteron düzeyleri ile atletik performans arasındaki ilişki bulunduğunu göstermesi gerekecek.

Tahkim kararıyla önümüzdeki yıl Rio de Janeiro’da yapılacak Olimpiyatlara katılma şansı yakalayan Hintli atlet, “Bana yapılan adil değildi” dedi. Chand, kararla ilgili açıklamasında “Koşmaya ve yarışmaya benim de hakkım var. Ancak bu hak benden alınmıştı. Hiçbir suçum olmayan bir konu nedeniyle aşağılandım. Bu karar sayesinde başka bir kadın atletin daha benim karşı karşıya kaldığım muameleyle karşılaşmayacağı için memnunum” dedi.

 

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