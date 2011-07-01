T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Testosteron düzenlemesi sil baştan

Dedegil: Bu suçların azalmasında etkili olacağına hep beraber inanırsak düzenleme Meclis’ten çıkar.

01 Temmuz 2011 03:00

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA


T24- AKP İstanbul Milletvekili Alev Dedegil’in kamuoyu desteğini de arkasına alan çocuklara yönelik tecavüz, cinsel saldırı ve istismarlarda ceza artırımını öngören kanun teklifi yeni yasama dönemini bekliyor. Dedegil, T24’e, “Bu suçların azalmasında etkili olacağına hep beraber inanırsak düzenleme Meclis’ten çıkar” dedi.

 

Bir önceki yasama döneminde ‘hadım’ tartışmalarıyla gündemden inmeyen düzenleme,  Adalet Komisyonu’ndan bazı değişiklikler yapılarak geçmiş. Ancak, TBMM’nin seçim takvimi nedeniyle de yasalaşmadı.  Kadük olan düzenleme, yeni yasama yılında sil baştan olacak.

 

 Dedegil: Hadım tartışmaları doğru değil

 

AKP’li Dedegil, kanun teklifinde pedofili (yetişkin birinin ergenlik öncesi çocuklara cinsel eğilimi) kişi için öngörülen ‘testosteron’ tedavisinin ‘hadım’ diye değerlendirilmeyeceğini söyledi. “Bu bir hadım değil. Bir ceza değil” diyen Dedegil,  “Ceza olsaydı tedavi  önceden  başlatılırdı. Oysa, tahliye ile tedavi başlıyor. Testosteron seviyesi düşürülüyor ve terapi gibi tedavilerde var”.

 

 

Teklif,  Ceza Kanunu, CMK ( Ceza Muhakemeleri Kanunu)  ile Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanunu’nda bazı değişiklikler öngörüyor. Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya reşit olmayanlarla ilişki suçundan mahkum olanlar tahliye sonrasında istedikleri takdirde  testosteron  (cinsel isteğin azaltılması) seviyesini  önemli ölçüde azaltıcı tedaviye tabii tutulacak. Suçun peş peşe işlenmesi halinde sağlık kurulu raporlarıyla uygulama zorunlu olacak.

 

Pedofile ‘ mahalle’ yasağı

 

 Çocuk tecavüzcüleri (pedofili) tahliye sonrasında yakın takipte tutulacak.  ‘ Yaklaşma yasağı’ uygulanacak.  Yani,  mağdur çocuk, ailesi ve yakınları ‘Yaşadığımız yere  uğramasın. Burada istemiyoruz” derse,  pedofilin yaklaşmasına izin verilmeyecek. 

 

Çocukların olduğu yerde çalışamayacak

 

Pedofili tahliye sonrasında, çalışma hayatında da çok büyük kısıtlama yaşayacak. Çocukların bulunduğu yerlerde çalışamayacak. Yani, okuldan, parklara, dersanelere, atari salonlarına kadar geniş yelpazede çalışamayacak.  Çocuklarla ilgili hiçbir iş kuramayacak.

 

 

 

Zorla evlilik, Ensest ve Mobbing

 

 Türkiye’nin kanayan yarası ‘zorla evlilik’ ceza kapsamına alınırken, aile içi cinsel istismar  olarak bilinen ‘Ensest’ suçu şikayete bağlı olmaktan çıkarıldı. İşyerinde çalışana psikolojik baskı ve yıldırma olarak bilinen Mobbing’de ilk kez yasalara girecek Mobbing uygulayanlara  cezalar geliyor. 

 

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24