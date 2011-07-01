Testosteron düzenlemesi sil baştan

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA





T24- AKP İstanbul Milletvekili Alev Dedegil’in kamuoyu desteğini de arkasına alan çocuklara yönelik tecavüz, cinsel saldırı ve istismarlarda ceza artırımını öngören kanun teklifi yeni yasama dönemini bekliyor. Dedegil, T24’e, “Bu suçların azalmasında etkili olacağına hep beraber inanırsak düzenleme Meclis’ten çıkar” dedi.

Bir önceki yasama döneminde ‘hadım’ tartışmalarıyla gündemden inmeyen düzenleme, Adalet Komisyonu’ndan bazı değişiklikler yapılarak geçmiş. Ancak, TBMM’nin seçim takvimi nedeniyle de yasalaşmadı. Kadük olan düzenleme, yeni yasama yılında sil baştan olacak.

Dedegil: Hadım tartışmaları doğru değil

AKP’li Dedegil, kanun teklifinde pedofili (yetişkin birinin ergenlik öncesi çocuklara cinsel eğilimi) kişi için öngörülen ‘testosteron’ tedavisinin ‘hadım’ diye değerlendirilmeyeceğini söyledi. “Bu bir hadım değil. Bir ceza değil” diyen Dedegil, “Ceza olsaydı tedavi önceden başlatılırdı. Oysa, tahliye ile tedavi başlıyor. Testosteron seviyesi düşürülüyor ve terapi gibi tedavilerde var”.

Teklif, Ceza Kanunu, CMK ( Ceza Muhakemeleri Kanunu) ile Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanunu’nda bazı değişiklikler öngörüyor. Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya reşit olmayanlarla ilişki suçundan mahkum olanlar tahliye sonrasında istedikleri takdirde testosteron (cinsel isteğin azaltılması) seviyesini önemli ölçüde azaltıcı tedaviye tabii tutulacak. Suçun peş peşe işlenmesi halinde sağlık kurulu raporlarıyla uygulama zorunlu olacak.

Pedofile ‘ mahalle’ yasağı

Çocuk tecavüzcüleri (pedofili) tahliye sonrasında yakın takipte tutulacak. ‘ Yaklaşma yasağı’ uygulanacak. Yani, mağdur çocuk, ailesi ve yakınları ‘Yaşadığımız yere uğramasın. Burada istemiyoruz” derse, pedofilin yaklaşmasına izin verilmeyecek.

Çocukların olduğu yerde çalışamayacak

Pedofili tahliye sonrasında, çalışma hayatında da çok büyük kısıtlama yaşayacak. Çocukların bulunduğu yerlerde çalışamayacak. Yani, okuldan, parklara, dersanelere, atari salonlarına kadar geniş yelpazede çalışamayacak. Çocuklarla ilgili hiçbir iş kuramayacak.

Zorla evlilik, Ensest ve Mobbing

Türkiye’nin kanayan yarası ‘zorla evlilik’ ceza kapsamına alınırken, aile içi cinsel istismar olarak bilinen ‘Ensest’ suçu şikayete bağlı olmaktan çıkarıldı. İşyerinde çalışana psikolojik baskı ve yıldırma olarak bilinen Mobbing’de ilk kez yasalara girecek Mobbing uygulayanlara cezalar geliyor.