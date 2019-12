Testler yaygınlaşsa da Down sendromu artıyor

Down Sendromu’nda erken teşhis mümkün



Ülkede, bu alandaki testlerin uygulanmaya başladığı 1989'da 717 Down sendromlu bebek dünyaya gelirken, bu sayı 2006'da 749'a çıktı.Down Sendromu Derneği, test sonuçlarının pozitif çıkmasına rağmen ailelerin bu bebekleri neden dünyaya getirdiklerini anlamak için 1000 aile arasında araştırma yaptı.Araştırmaya katılanların beşte biri, Down sendromlu bir tanıdıkları olduğunu belirtirken, üçte biri dini ve kürtaj karşıtı inançlarını öne sürdü, yüzde 30'u da son yıllardaki gelişmelerle Down'lu çocukların hayatlarının artık daha kolaylaştırıldığını söyledi. Hemen her beş kişiden biri de testlerin sonuçlarına inanmadığını belirtti.Down sendromlu bebekleri tespit etmek için testlerin yaygın olarak uygulanmaya başladığı 1989'da Down'lu bebeklerin sayısı 717'den, 1990'ların başında 594'e düşmüştü. Ancak son on yılda Down sendromlu çocukların sayısı arttı.Milli Down Sendromu Sitogenetik Kayıtları'nın verilerine göre, 2000 yılından bu yana Down'lu bebeklerin oranı yüzde 15 yükseldi.