Testisten kök hücre dönemi

Kanserde de kök hücre umudu

Kök hücreyle kan bağışına gerek kalmayabilir

Erkek testislerindeki hücreler yalnızca sperm üretmiyor. Vücutta bulunan herhangi türdeki bir hücreyi, testislerden alınan kök hücrelerle oluşturmak mümkün.Sabah gazetesinde yayımlanan habere göre, Alman ve İngiliz araştırmacıların Nature dergisinde yayımlanan çalışmalarında, sperm hücrelerinin laboratuvar ortamında genetik olarak modifiye edilerek, vücudun herhangi bir bölgesinden alınan kök hücrelerle değişik amaçlarla kullanılabileceği belirtildi. Bu da kişinin kendi vücudundan kullandığı kaynaklarla tedavi edilmesi anlamına geliyor.Testisten alınan kök hücrelerin, vücudun diğer bölgelerinde kullanılmasıyla birlikte, bağışıklık sisteminin enjeksiyonu reddetme riski ortadan kalkıyor. Araştırmada olumlu sonuçlanırsa kök hücreyle ilgili etik tartışmalar da son bulacak.