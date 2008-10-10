Testisten kök hücre dönemi

Testisten alınan kök hücreyle başka bölgelere uygun hücre yapılıyor. Buluş, vücudun hücreyi reddetme riskini yok ediyor.
Kanserde de kök hücre umuduKök hücreyle kan bağışına gerek kalmayabilir
Erkek testislerindeki hücreler yalnızca sperm üretmiyor. Vücutta bulunan herhangi türdeki bir hücreyi, testislerden alınan kök hücrelerle oluşturmak mümkün.
Sabah gazetesinde yayımlanan habere göre, Alman ve İngiliz araştırmacıların Nature dergisinde yayımlanan çalışmalarında, sperm hücrelerinin laboratuvar ortamında genetik olarak modifiye edilerek, vücudun herhangi bir bölgesinden alınan kök hücrelerle değişik amaçlarla kullanılabileceği belirtildi. Bu da kişinin kendi vücudundan kullandığı kaynaklarla tedavi edilmesi anlamına geliyor. Etik tartışması sona erecek
Testisten alınan kök hücrelerin, vücudun diğer bölgelerinde kullanılmasıyla birlikte, bağışıklık sisteminin enjeksiyonu reddetme riski ortadan kalkıyor. Araştırmada olumlu sonuçlanırsa kök hücreyle ilgili etik tartışmalar da son bulacak.