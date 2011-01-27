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Yaşam

'Testisleri alınmıştı ilişkiye giremezdi!’

Şen’in (22), ‘Cinayeti kendisiyle ilişkiye girmek istediği için işlediği’ yönündeki ifadesi, hastane raporuyla yalanlandı.

27 Ocak 2011 02:00

T24 - Bursa’da geçen yıl eylül ayında ‘İrem’ takma adlı travesti Mesut Şaban Okan’ı (28) 44 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Emrah Şen’in (22), ‘Cinayeti kendisiyle ilişkiye girmek istediği için işlediği’ yönündeki ifadesi, hastane raporuyla yalanlandı 

‘Testisleri alınmıştı ilişkiye giremezdi!’

Davanın görüldüğü Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşan hastane raporunda, Okan’ın daha önce geçirdiği ameliyatla testislerini aldırdığı belirtildi. Müdahil avukatın talebi üzerine, özel bir hastaneden istenen müktülün ameliyatı ile ilgili raporda, öldürülen Okan’ın testislerinin ameliyatla alındığı ve bu nedenle karşı taraf ile erkek olarak cinsel ilişkiye girmesinin mümkün olmadığı belirtildi.



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