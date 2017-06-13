Testis kanserini yenen Yeray Alvarez'den kötü haber

Geçen aralık ayında testis kanseri teşhisi konulan ve yapılan başarılı operasyon sonrası kanserli hücrelerin alındığı La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao forması giyen 21 yaşındaki Yeray Alvarez'den kötü haber geldi. Athletic Bilbao, yapılan kontroller sonucunda genç oyuncuda yeniden kanser kitlesine rastlandığını ve İspanyol futbolcunun 3 ay boyunca kemoterapi tedavisi göreceğini açıkladı. İspanyol kulüp ayrıca oyuncunun özel hayatına ve kişisel alanına saygı gösterilmesini istedi.

Yeray Alvarez, kanser teşhisi konulmadan önce takımıyla 17 maça çıkıp 2 asist yapmıştı. İspanya 21 yaş altı milli takımında da oynayan futbolcu en son Polonya karşısında başarılı bir performans ortaya koymuştu.