TEST / Renault Symbol 1.2 Expression

Sembolik derecede ekonomik

1.2 litrelik ekonomik motor, 75 HP ile yeterli gücü sunma konusunda sorunsuz

506 litrelik bagaj kapasitesi üst sınıfları bile kıskandıracak kadar başarılı. Arka koltukların katlanmasıyla hacim daha da artıyor. Ancak yüksek yükleme eşiği bagajın kullanımını zorlaştırıyor.

Auto Show

Renault’un en çok satılan modellerin başında yer alan Symbol, en ekonomik versiyonu olun 1.2 litrelik benzinli seçeneğinde bile yüksek kalan satış fiyatıyla, bu sıfatı hâlâ hak etmekte zorlanıyorGerek filo kullanıcıları, gerekse binek kullanımı tercih eden tüketiciler için Renault Symbol’ün yeri ayrıdır. Uygun sayılabilecek satış fiyatıyla birlikte, ikinci eldeki yüksek talep ve kolay satılması modelin satış başarısındaki en önemli etkenlerdi.Ayrıca yurt geneline yayılmış olan zengin Renault bayi ve servis ağı ile düşük yedek parça fiyatı Symbol’ün albenisini hep artırdı. Kısa bir süre önce yenilenen versiyonunda ise Renault, öncü modelin özelliklerini alıp bir adım daha ileriye götürmek için uğraşmış.Genel olarak bakıldığında firmanın bu politikasında da oldukça başarılı olduğu görülüyor. Artırılan malzeme kalitesi, genişleyen iç mekan, daha şık olan tasarım…Tüm bu özellikler zaten kendisini kanıtlamış olan Symbol’ün artık binek kullanıcılar tarafından daha da fazla tercih edilmesini sağlayacaktır. Ancak bu başarılı modelin özelliklerine gölge düşürecek bir de gelişme yaşanmış. Aracın yüksek sayılabilecek satış fiyatı modelin ekonomik karakterine büyük gölge düşürüyor.23 bin 700 TL’den başlayan satış fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Symbol’ün bu fiyat etiketi ilk bakışta çok yüksek değilmiş gibi algılanıyor. Ancak 1.2 litrelik bu motor seçeneğine birkaç ilave donanım eklendiğinde, test aracında olduğu gibi fiyat etiketi bir anda 26 bin 700 TL seviyesine yükseliyor. Alt yapısını bir önceki Clio ile paylaşan modelin firma içindeki en önemli rakiplerinden olan Clio HB ise aynı motorla 26 bin 550 TL’lik etiketle satılıyor.Genel olarak bakıldığında daha küçük bagaj kapasitesi dışında bu modelin Symbol’den eksiği yok gibi. Hatta iç mekandaki malzeme kalitesi ve sürüş özellikleri ondan daha başarılı. Grubun bir diğer firması olan Dacia ise Logan modelini 1.4 litrelik motorla 16 bin 900 TL gibi son derece iddialı bir fiyatla sunuyor. Bu motor seçeneği ve en yüksek donanımla Logan’ın fiyatı 21 bin 200 TL’ye yükseliyor.Benzinli motorda fiyat bu seviyedeyken dizel motorla Logan 22 bin 700 TL’den başlayan fiyatla satın alınabiliyor. Yani kabaca bir hesapla daha çok filo kullanıcılarının tercih edeceği Symbol’ün aslında en önemli rakipleri yine kendi kardeş modelleri.Bu üç modelin satış fiyatları benzer çizgilerde seyrederken, modellerin donanımları arasında da uçurumlar bulunmaması ülkemizin en çok satılan modelinin işinin artık çok daha zor olduğunun en büyük ıspatı.Fiyatını bir kenara bıraktığımızda Symbol yenilenen versiyonuyla, eskisinden çok daha şık olan tasarımıyla ilk bakışta dikkat çekmeyi biliyor. Logan ile benzerlikler taşıyan ön tasarımda yayvan yapı onun güçlü görünmesini sağlıyor.Profilden bakıldığında ise öncüsünde olmayan kelebek camı Symbol’ün hem iç mekanını daha ferah kılıyor, hem de görünümünü güzelleştiriyor. Arka tasarım ise ağabeyi Megane Sedan’ın küçük bir versiyonu gibi.Bagaj kapağına eklenen krom çıta da onun daha elit görünmesini sağlamış. İç mekânda ise ilk dikkat çeken, öncüsünden daha başarılı olan malzeme kalitesi. Her ne kadar kullanılan düğme ve şalterlerde öncüsüyle büyük benzerlikler görülürken vites kolu, saat gibi sınırlı alanlarda yeni tasarıma yer verilmiş. İki renkli yapısıyla ferahlık hissinin oldukça yüksek olduğu iç mekânda başarılı görüş açıları da sürüş sırasında sürücünün işini oldukça kolaylaştırıyor.Ele çok iyi oturmasa da genel olarak kalın yapısıyla beğeni toplayan direksiyon simidinin arkasında yer alan kolay okunan gösterge tablosunda, diğer modellerin izleri yoğun olarak görülüyor. Bu tabloda sürüş sırasında gereken bilgileri kolaylıkla takip etmek mümkün. Yan destekleri zayıf olan koltuklarsa uzun yolculuklarda biraz yorucu bir karaktere bürünüyor. Ancak hem ön hem de arkada sunulan yaşam alanı konusunda Symbol, üzerine düşeni sorunsuzca yapıyor.Yüksek yükleme eşiği nedeniyle kullanımı çok kolay olmasa da, 506 litrelik bagaj kapasitesi aracın en önemli artılarından. Bir üst sınıfta yer alan modellerden bile başarılı olan bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla daha da genişletilebiliyor.Symbol ailesinin en küçük motor seçeneği olan 1.2 litrelik motor araca 5500 d/d’de 75 HP güç ve 4250 d/d’de 105 Nm tork sağlarken, 167 km/s maksimum hıza ulaşmasını sağlıyor. 13 saniyede tamamlanan 0-100 km/s hızlanması ile birlikte Symbol fabrika verilerine göre 100 km’de ortalama 5.9 litre yakıta ihtiyaç duyuyor. Biz de testlerimiz boyunca buna yakın olarak 100 km’de 6.9 lt tüketim tespit ettik.Aracın boyutları ve motoru dikkate alındığında başarılı sayılabilecek bu değerler Symbol’ün bir asfalt yarışçısı olamayacağını ispat etse de, bu aracı satın alan hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılayacağı kesin. Kemikli yapıya sahip 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilen motor, düşük gürültü seviyesiyle de beğeni topluyor.Yardımcı sistemlerden yoksun olan Symbol çok fazla macera aranmadığı sürece izine sadık bir otomobil. Ancak araç limitlerin biraz üzerine çıkıldığındaysa arkasını bırakmaya niyetli bir hal alıyor. Önde hidrolik amortisörlü ve helezon yaylı McPherson tipi ön takım ve viraj demiri yer alırken, H biçimli arka akssa düşey konumlu amortisörlere ve değişken esnekliğe sahip helezon yaylara sahip.Eski nesille aynı olan yürüyen aksamda ayarlar değiştirilip daha başarılı sürüş karakteri elde edilmiş. Daha önceki testimizde fren performansıyla hayal kırıklığı yaratan Symbol, bu versiyonunda da istenilen sonuca ulaşamadı. Güvenlik sınırının üzerinde kalan duruş mesafesi ile birlikte duruşlar sırasında sergilenen karakter de pek güven vermiyor.Yakıt tüketimi, bagaj kapasitesi, yaygın servis ağıFiyat, fren performansı, güvenlik donanımıÜlkemizin en çok satılan modeli olan Symbol yaygın servis ağı, ikinci eldeki düşük değer kaybı, büyük bagajı gibi özelliklerini bu versiyonunda da geliştirerek devam ettiriyor. Tüm bunlara düşük tüketimli benzinli motor da eklenince Symbol’ün artıları çoğalıyor. Ancak en ucuz seçenek olan 1.2 litrelik modelin rakiplerine kıyasla yüksek olan satış fiyatı ve donanımındaki eksikleri aracın albenisini azaltıyor. Ayrıca fren performansı da hâlâ istenilen seviyeye ulaşabilmiş değil.