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Teslim olmayınca özel harekat polisleri sevk edildi

İbrahim AKTÜRK - Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda, bıçaklı yaralama suçundan yakalama kararı bulunan zanlı polisle karşılaşınca kaçtı

02 Ekim 2017 20:20

İbrahim AKTÜRK - Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU\'nda, bıçaklı yaralama suçundan yakalama kararı bulunan zanlı polisle karşılaşınca kaçtı. Evine kadar kaçan zanlı, kapıyı üzerine kilitledi. Üzerinde silah olduğu öğrenilen zanlı teslim olmamakta direnince olay yerine özel harekat polisi sevk edildi.  
Olay, saat 14.30 sıralarında, Nuripaşa Mahallesi 15.Sokak üzerinde meydana geldi. Bir süre önce Güngören ilçesinde bıçaklı yaralama olayına karıştığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Erol A. evinin yakınlarında, kendisini arayan polislerle karşılaştı. Şüpheli, ekipleri görünce kaçtı. İkamet ettiği evine kadar kaçan zanlı evine girerek kapıyı üzerine kilitledi. Polis, şüphelinin bulunduğu evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Üzerinde silah olduğu öğrenilen Erol A.\'yı polis teslim olması yönünde uyardı. Erol A., polisin uyarısına aldırış etmeyince olay yerine özel harekat polisi sevk edildi. Şüpheli, bir süre sonra kapıyı açarak polise teslim oldu. Ekipler, Erol A.\'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

(FOTOĞRAF)


 

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