Teslim olmamak için direnip kendini yaraladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da havaya ateş açma suçundan 1 yıl 7 gün hapis cezasıyla aranan Yılmaz Bolat (45), yakalanacağını anlayınca kendisine bıçakla zarar verdi.

Olay, Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddaya göre, havaya ateş açma suçundan 1 yıl 7 gün hapis cezası ile aranan Bolat\'ın mahalleye geldiğini öğrenen polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Polisleri gören Bolat, yakalacağını anlayınca kendisini kamyonetine kilitledi. Elindeki bıçakla ve içki şişesiyle vücuduna zarar veren Bolat, bir süre direndi. Yakalanacağını anlayan şüpheli daha sonra kamyonetten inip kaçmaya çalıştı.

FİLM FİBİ İZLEDİLER

Bolat daha sonra elindeki bıçakla kahvenin önüne geldi. Buradaki vatandaşlar kanlar içindeki Bolat\'ı oturdukları yerden merakla izledi. Cezaevine girerse çocuklarını özleyeceğini söyleyen Bolat, \"Ben polise ne yaptım, bugüne kadar hep yardımcı oldum. Cezaevine giremem\" diyerek teslim olmayacağını söyledi. Bir süre Bolat\'ı ikna etmeye çalışan polis, daha sonra müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Yere yatırılıp kelepçe vurulan Bolat, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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