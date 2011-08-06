-TESLİM OLAN TERÖRİSTİN İFADESİYLE TUTUKLANDI VAN (A.A) - 06.08.2011 - Van'da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandıran kişi, teslim olan bir teröristin, ''Akrabam L.K'nin teşvik etmesiyle örgüte katıldım'' yönündeki ifadesi üzerine tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 2005 yılında Van'dan terör örgütü PKK'nın yurt dışındaki kamplarına katılan ve 6 yıl burada kaldıktan sona gerçek yüzünü gördüğü terör örgütünden kaçarak Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetime sığınan H.K, 13 Temmuz 2011'de Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim edildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.K, ifadesinde terör örgütüne nasıl katıldığını şöyle anlattı: ''Okula devam ettiğim 2005 yılında derslerim kötüydü. Başarısızlığımdan dolayı sürekli babamdan azar işitiyordum. Bunalıma girince akrabam L.K'nin de teşvik etmesiyle örgüte katıldım. 6 yıl örgütün Irak'taki kamplarında kaldım ama bu süre zarfında hiçbir silahlı eyleme katılmadım. Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istiyorum.'' Bunun üzerine H.K'nin ifadesini ihbar kabul eden savcılık, L.K. hakkında yakalama kararı çıkardı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan L.K, ''silahlı terör örgütüne eleman kazandırmak'' suçundan tutuklandı. Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak isteyen H.K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.